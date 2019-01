Di Maio:ora tagli stipendi parlamentari

: VIDEO | Di Maio e Di Battista: 'Ora via al taglio degli stipendi dei parlamentari. Una classe di privilegiati ci st… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Di Maio e Di Battista: 'Ora via al taglio degli stipendi dei parlamentari. Una classe di privilegiati ci st… - matteorenzi : Lette le norme sul #NoProfit abbiamo chiesto di cambiarle. Di Maio le aveva lette prima, ma le ha capite dopo. Pr… - nzingaretti : Di Maio e Salvini hanno chiesto voti per combattere le ingiustizie. Con il maxiemendamento di oggi le alimentano e… -

"Abbiamo ancora tante cose da fare,siamo solo alla fine dell'inizio. Ieri vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge perare glia tutti i". Così il vicepremier e capo politico M5S Di, in un video su Facebook con Di Battista da una località sciistica. "E' stato un 2018 in cui abbiamo combattuto quella classe di italiani privilegiati che si è opposta al cambiamento e che ci sta combattendo, anche in questi giorni, perché gli stiamo bloccando le pensioni d'oro", afferma.(Di martedì 1 gennaio 2019)