Di Maio con Di Battista | giù gli stipendi parlamentari

Luigi Di Maio - il saluto con Di Battista in vacanza sulla pista da sci : "Lottiamo contro i privilegiati" : Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio hanno scelto una località segreta delle Dolomiti per lanciare il loro augurio di buon 2019. Appena rientrato dopo quasi un anno di vacanza in Guatemala, Di Battista ha abbandonato le infradito per riproporsi ai suoi elettori in completo da sci. Con l'amico vice

Augusto Minzolini contro Di Maio e Di Battista : "Tagliano gli stipendi ma loro non rinunciano alla pensione" : Forse non tutti lo sanno ma i "puri" pentastellati Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non hanno certo rinunciato alla loro pensione da parlamentare. A rivelare il retroscena sui due grillini è Augusto Minzolini, ex senatore di Forza Italia. Lo stesso vicepremier 5 stelle, infatti, ha pubblicato

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Di Maio e Dibba insieme. Quell'incontro sugli sci per il futuro dei 5 Stelle : Doveva essere una location segreta ma alla fine è da oggi pomeriggio che circolano fotografie di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista insieme. Sono in montagna, in Trentino. Non solo lì per sciare, o almeno non solo per quello. Al centro della "reunion" tra il vicepremier e il volto noto del M5S anche la tenuta del governo e - chissà - un futuro ruolo per l'ex deputato grillino. Alla fine, dopo il discorso di Mattarella è stato lo stesso ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue scongiurata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella. Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

M5S - 4 espulsi : c'è anche De Falco. Il senatore : 'Segno di debolezza'. Di Maio : 'Chi non sostiene il contratto è fuori' : Epurazione nel Movimento 5 stelle dopo la manovra. Il collegio dei probiviri dei 5 stelle ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo ...

Oroscopo 2019 - Marco Pesatori a Libero : 'Luigi Di Maio avrà Saturno contro' : È un' anomalia tutta italiana? 'Sì, d' altronde siamo tra gli ultimi Paesi al mondo per cultura: figuriamoci se si contempla l' idea di una cattedra universitaria in astrologia! Eppure ad Harvard e a ...

Luigi Di Maio - voce bomba nel M5s : 'Disposti a cancellare tutto' - il piano B contro Matteo Salvini : La regola voluta a suo tempo da Gianroberto Casaleggio , e difesa oggi dal figlio Davide, , è il ragionamento di Di Maio secondo quanto riporta la Stampa , 'è una zavorra in politica, perché ti ...

Luigi Di Maio : “Chi non sostiene contratto di governo è fuori da M5s - nessuno è indispensabile” : Luigi Di Maio commenta su Twitter la decisione di espellere 4 parlamentari dal Movimento 5 Stelle: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Oggi i probiviri si sono espressi con provvedimenti duri e giusti. Chi non sostiene il contratto di governo è fuori dal MoVimento. Il rispetto degli elettori viene prima di tutto".Continua a leggere