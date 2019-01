Denuncia stupro dopo festa | indagano Cc

Argentina : Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty Denuncia un collega per stupro - Lui nega e poi ha un malore : La denuncia - Fardin ha trovato il coraggio di esternare la sua denuncia durante una conferenza stampa in un teatro della capitale, mostrando un video in cui ha raccontato come avvenne nel 2009 l'...

Thelma Fardin - l'attrice de "Il mondo di Patty" Denuncia per stupro il collega Juan Darthés : Quando è stata violentata aveva 16 anni. Era il 2009 e si trovava in tournée, in Nicaragua. Thelma Fardin , una delle protagoniste della nota telenovela 'Il mondo di Patty', ha scelto di raccontare ...

L’attrice Paz de la Huerta ha Denunciato Harvey Weinstein per stupro : L’attrice statunitense Paz de la Huerta ha denunciato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein di averla stuprata due volte nel dicembre 2010 a New York; viste le sue richieste di lasciarla in pace, Weinstein avrebbe poi cercato di danneggiare la sua

