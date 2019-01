Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 | doppiato da L’anno che verrà con una

optimaitalia

: Deludenti gli ascolti del #Capodanno2019 di #Canale5, doppiato da #Lannocheverrà con una formula già collaudata… - OptiMagazine : Deludenti gli ascolti del #Capodanno2019 di #Canale5, doppiato da #Lannocheverrà con una formula già collaudata… - JeAVRIL93 : @bckto505_ solo che avviso, Black Mirror deve sconcertati, farti venire il magone e sconvolgerti, è l'essenza dello… - omraelomrael : Gli Angeli ti sussurrano che anche quest’anno sta finendo, un giorno dopo l’altro si è quasi del tutto consumato, e… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Glideldinon soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono trafficare sul palco dell'evento ormai da anni. I motivi che hanno portato alla disfatta di Mediaset non sono però semplici da indagare, dal momento che le due serate non si sono diversificate per elementi sostanziali, se non per gli ospiti presenti e che - sul fronte Mediaset - hanno rappresentato la musica più in voga del momento. Stando a quanto emerso in rete, la conduzione di Federica Panicucci sarebbe stata inadeguata per una serata così ...