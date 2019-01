De Falco e De Bonis espulsi da M5S Elena Fattori | ' cacciano anche me? Farò ricorso'

I grillini cacciano Gregorio De Falco - Saverio De Bonis - Marco Valli e Giulia Moi : Il M5S espelle 4 parlamentari. Il collegio dei Probiviri dei grillini ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. L’accusa è di “reiterate violazioni dello statuto” : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica la decisione dei probiviri, arrivata "a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti e...

M5S - via i senatori De Falco e De Bonis : 15.03 Espulsi dal Movimento Cinque Stelle i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, per "reiterate violazioni dello Statuto" e "dell'art.3 del Codice Etico".Espulsi anche gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. E' quanto si legge in un post del blog delle Stelle. L'espulsione perché De Falco aveva votato contro il decreto Sicurezza mentre De Bonis non aveva partecipato al voto. Sanzionato con il richiamo il senatore Ciampolillo che ...

