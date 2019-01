Dal sale all' alcol | ecco le 5 mosse per una dieta sana

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal primo al 2 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Fariba Tehrani finisce in ospeDale e Giulia Salemi non c’è : Fariba Tehrani la madre di Giulia Salemi è finita in ospedale si è sentita male, ma ai fan non è sfuggito che la figlia non era accanto a lei al pronto soccorso. In molti si sono chiesti che mamma e figlia si siano allontanate dopo il “Grande Fratello Vip” ma in queste ore è proprio la Salemi a cercare di ridimensionare i rumors. Fariba ha pubblicato una stories su “Instagram” direttamente dal letto d’ospedale con al suo fianco, un uomo, un suo ...

Casale di Scodosia. Incendio devasta un mobilificio in via CaoDalbero : Un Incendio ha letteralmente devastato un mobilificio nella Bassa Padovana. Il devastante rogo è divampato nella prima serata di ieri in

FARIBA TEHRANI VS FRANCESCO MONTE/ La mamma di Giulia Salemi in ospeDale : 'Volevo andare in palestra e invece' : FARIBA TEHRANI scrive una lettera alla figlia Giulia Salemi, poi finisce in ospedale e allarma tutti. 'Volevo andare in palestra e invece...'

La mamma di Giulia Salemi in ospeDale - poi la attacca : 'È sparita - non la vedo da un mese' : Fariba Tehrani, nota al grande pubblico per essere la stravagante mamma di Giulia Salemi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è finita in ospedale. A dare l'annuncio è stata la stessa Fariba attraverso una serie di stories che in queste ore ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. La donna, però, in questi giorni ha fatto molto discutere anche per l'attacco rivolto nei confronti della figlia, affidato alle pagine ...

La mamma di Giulia Salemi in ospeDale poi l'attacco : 'È sparita - non la vedo da un mese' : Fariba Tehrani, nota al grande pubblico per essere la stravagante mamma di Giulia Salemi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è finita in ospedale. A dare l'annuncio è stata la stessa Fariba attraverso una serie di stories che in queste ore ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram. La donna, però, in questi giorni ha fatto molto discutere anche per l'attacco rivolto nei confronti della figlia, affidato alle pagine ...

Fariba Tehrani in ospeDale : cosa è successo alla mamma di Giulia Salemi : Fariba Tehrani è in ospedale, ecco cosa è successo alla mamma di Giulia Salemi La news del giorno riguarda Fariba Tehrani in ospedale. Speriamo non sia successo nulla di grave, oltretutto le poche informazioni che ha dato attraverso Instagram lasciano pensare a qualcosa di non serio. La mamma di Giulia Salemi ha avuto anche tempo […] L'articolo Fariba Tehrani in ospedale: cosa è successo alla mamma di Giulia Salemi proviene da Gossip e Tv.

Fariba Tehrani finisce in ospeDale - ma Giulia Salemi non c'è : Con una stories, la mamma dell'ex gieffina ha fatto sapere di essere in ospedale. Con lei un amico, ma della figlia nessuna...

Giulia Salemi : Fariba finisce in ospeDale. L’attacco a Francesco Monte : Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, in ospedale dopo l’attacco a Monte La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, è finita in ospedale. La donna stava recandosi in palestra quando si è ritrovata improvvisamente al pronto soccorso. Al suo fianco, invece della figlia Giulia, si è ritrovata un amico che ha ringraziato molto. Non sappiamo i motivi che l’hanno costretta a recarsi in ospedale, forse uno svenimento per la strada per ...

Dieta sana - ecco cinque mosse per stare meglio / Dal sale all'alcool - tutti i consigli dell'Oms : Le feste ci hanno portato a mangiare un po' di più, per questo è molto importante tornare a una Dieta sana. L'Oms ha dato 5 suggerimenti per stare meglio

Dal sale all’alcol allo zucchero : ecco i 5 consigli dell’Oms per mangiare senza rischi per la salute : La varietà, importante in natura, è fondamentale anche a tavola. Variare il cibo, ridurre il consumo di sale, diminuire il consumo di alcuni oli e grassi, limitare il consumo di zucchero ed evitare alcolici: sono questi i cinque consigli che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha fornito per affrontare il nuovo anno con una dieta sana, equilibrata e che ci aiuti a combattere le infezioni, evitando altri problemi di salute, come ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 27 al 30 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Salerno - rimosso tumore di 15 chili Dall’addome di una donna incinta : Nell’ospedale San Giovanni di Dio e d’Aragona di Salerno è stata effettuata una operazione da record: a una donna incinta è stata asportata una massa tumorale di 15 chilogrammi. L’intervento di rimozione del tumore è stato effettuato dopo aver fatto partorire la donna. A compiere quest’impresa clamorosa sono stati due chirurghi del reparto “Gravidanze a rischio“: il dottor Mario Polichetti e il dottor Raffaele Petta, che hanno potuto contate ...

Dall'aurora boreale al deserto di sale : viaggi unici da fare almeno una volta nella vita : ... ma ecco quali sono le destinazioni e le attrazioni più apprezzate, in giro per il mondo , e quelle meno convenzionali, Lapponia svedese, a bordo di una nave rompighiaccio o a caccia dell'aurora ...