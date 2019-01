DAL 3 GENNAIO GRANDI ICONE DI ROMA

L'euro compie 20 anni - DAL 27 gennaio 2019 addio alle banconote da 500 - : L'1 gennaio 1999 la moneta unica venne lanciata in 11 Paesi europei, tra cui l'Italia, inizialmente solo per transazioni contabili e finanziarie. Oggi è usata da 340 milioni di cittadini in 19 Stati ...

Le serie tv di gennaio su Netflix - DALla maratona Gossip Girl all’ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi : Il nuovo anno inizia in bellezza con le Serie tv di gennaio su Netflix. Nel primo mese del 2019, la piattaforma video offre un'ampia scelta di prodotti nel suo catalogo, dalle maratone televisive (come quella di Gossip Girl) alle nuove e attese stagioni di The Punisher e Una Serie di Sfortunati Eventi. Scopriamo insieme le novità più interessanti. La terza e ultima stagione di Una Serie di Sfortunati Eventi, tratta dalla saga letteraria ...

Fatturazione elettronica DAL 1 gennaio 2019/ Video - cosa cambia per le Partite Iva : ecco chi è esonerato : Fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019: ecco cosa cambia per le Partite Iva, tutti gli strumenti per la nuova fattura e i soggetti esonerati

Anticipazioni Tempesta d'amore DAL 6 al 12 gennaio : Goran lascia il Furstenhof senza Romy : Anche questa settimana sono state rese note le nuove Anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, la nota soap tedesca che da più di dieci anni fa compagnia a tutti gli italiani grazie ai suoi intrighi e alle sue bellissime storie d'amore. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 gennaio, tutti i giorni dalle 19.30 alle 20.30 su Rete 4. Le vicende di questa settimana ...

Adrian - trailer della serie in onda DAL 21 gennaio su Canale 5 : trailer di Adrian, la serie animata realizzata da Adriano Celentano e disegnata da Milo Manara, che debutterà su Canale 5 il 21 gennaio ed andrà in onda ogni lunedì

Buon Anno 2019! DAL 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Il Paradiso delle signore - trame DAL 7 all'11 gennaio : Nicoletta finisce in ospeDALe : Il Paradiso delle signore, la nuova soap di successo della Rai, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 7 all'11 gennaio, rivelano che Ludovica scoprirà che Nicoletta è incinta di Riccardo e si presenterà al Paradiso per schernirla con battutine sul suo futuro marito ed in seguito provocherà la sua caduta. Intanto, Marta dopo aver deciso di lasciare la casa paterna, proverà ad affittare ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate DAL 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Blanca si accorge del nervosismo di Ursula legato all’apparizione di alcune antiche monete e cerca di indagare sulla questione. È il giorno del compleanno di Lolita: quest’ultima si sveglia senza nessun tipo di conseguenze e capisce che la maledizione è ormai svanita. Antoñito, dopo aver rinunciato al lavoro come minatore al giacimento ...

Bce - addio alle banconote da 500 euro : cosa succede DAL 27 gennaio : Il nuovo anno porta grandi novità anche per la Banca centrale europea che dal 2019 mette al bando la banconota da 500 euro in 17 dei 19 Paesi dell'eurozona. Il divieto scatterà dal prossimo 27 gennaio,...

Protesi al seno a rischio - in Trentino sospeso l'utilizzo. DAL 2 gennaio sarà attivo un numero per avere informazioni : TRENTO . E' stato sospeso anche in Trentino l'utilizzo di un determinato tipo di Protesi al seno della ditta Allergan già ritirate dai reparti in altre zone d'Italia nei giorni scorsi e rese alla ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate DAL 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Di fronte all’offerta di Fernando di farle avere l’annullamento del matrimonio con Prudencio, Julieta si prende del tempo per riflettere meglio sul da farsi. La Uriarte, subito dopo, fa la conoscenza di Isaac: Antolina assiste da lontano all’incontro e sembra provare una strana gelosia. La “fidanzata” propone in seguito ad Isaac di ...

Lotta alla plastica - DAL primo gennaio vietata in Italia la vendita dei cotton fioc : Ma potranno essere utilizzati quelli biodegradabili. Dal 2020 scatta invece il divieto di microplastiche contenute nei prodotti esfolianti. E l’anno dopo saranno banditi tutti i prodotti di plastica usa e getta, dai piatti e bicchieri di plastica alle cannucce

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 DAL 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

DAL 6 gennaio al Duse andrà in scena 'Robin Hood - il musical' : Al termine degli spettacoli la Befana incontrerà i bambini e, come vuole la tradizione, non mancheranno dolciumi e calze fino ad esaurimento.