Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez | Capodanno hot al caldo di Dubai

Top&Flop Juventus- Da Cristiano Ronaldo a Spinazzola : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : Record di punti nel girone d’andata e nessuna sconfitta incassata, con soli due pareggi ottenuti con Genoa e Atalanta: promossi e bocciati della prima metà di stagione in casa bianconera Una prima metà di stagione da record, 53 punti su 57 conquistati nel girone d’andata. Un primato assoluto per la Juventus, autentica dominatrice di questa Serie A. Marco Alpozzi/LaPresse Numeri pazzeschi, che descrivono la superiorità della ...

Le Top 11 di WhoScored : in Italia vince Cristiano Ronaldo - ma in Europa domina Messi : La fine dell'anno è il classico momento di bilanci e classifiche dei dodici mesi appena trascorsi. WhoScored.com, portale inglese specializzato nelle statistiche di calcio, ha stilato una Top 11 per ...

Cristiano Ronaldo - 'Premi individuali non sono ossessione'/ Dalla Scarpa al Pallone d'oro in beneficenza : Juventus, parla Cristiano Ronaldo: "Non vivo per premi personali. Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita". Ultime notizie

Cristiano Ronaldo - il bilancio del 2018 - : Cristiano Ronaldo in un'intervista a Record parla del suo 2018, chiuso con la conquista del premio di portoghese dell'anno: una soddisfazione dopo i tanti premi personali sfumati negli ultimi mesi ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e alcuni bianconeri si rilassano a Dubai - Bonucci a Courmayeur : Subito dopo la partita contro la Sampdoria, i giocatori della Juve hanno lasciato Torino per andare in vacanza. I bianconeri hanno scelto località molto differenti tra loro, c'è chi ha scelto il mare e chi invece la montagna. Un nutrito gruppo di calciatori della Juventus è volato a Dubai, si tratta di Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Medhi Benatia, Joao Cancelo e Blaise Matuidi. Anche altri due juventini hanno scelto il sole e il mare e sono ...

Cristiano Ronaldo : "Non vivo per premi personali"/ "Accuse stupro? Disgustose - ma ho la coscienza pulita" : Juventus, parla Cristiano Ronaldo: "Non vivo per premi personali. Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita". Ultime notizie

Cristiano Ronaldo personaggio sportivo dell’anno - CR7 tra pesanti accuse e importanti ritorni : “ho la coscienza pulita” : Cristiano Ronaldo pronto al ritorno in Nazionale: le parole dell’attaccante della Juventus dopo la premiazione come personaggio sportivo dell’anno “Non sono ossessionato dai premi individuali. La cosa più importante è vincere trofei collettivi e aiutare la squadra, il resto viene naturalmente“. Lo dice Cristiano Ronaldo in un’intervista con il quotidiano portoghese Record che lo ha scelto come personaggio ...

Cristiano Ronaldo 'Non sono ossessionato dai premi. Le accuse di stupro Disgustose' : ROMA - 'Non sono ossessionato dai premi individuali'. Lo ha detto Cristiano Ronaldo, che ha visto il Pallone d'Oro 2018 sfuggirgli dopo averlo vinto cinque volte, in un'intervista pubblicata lunedì ...

Capodanno d’amore per Cristiano Ronaldo e la sua Georgina : vacanza romantica - con dedica… italiana - per CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sempre più innamorati: la bella coppia vola a Dubai per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2019 tra baci e dediche romantiche Manca poco per il conto alla rovescia della notte di San Silvestro, al termine del quale si festeggerà per l’inizio di un nuovo anno. Tutto il mondo è pronto per dire addio al 2018 e dare il benvenuto al 2019, nella speranza che sia un anno migliore di ...

Buffon : “Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo” : Buffon RONALDO – Il monumento nazionale Gianluigi Buffon torna a parlare dell’addio alla Juventus al Corriere della Sera: “Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo. Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia mancanza: è una società che programma tutto così bene che difficilmente sbaglia i momenti […] L'articolo Buffon: “Avrei voluto giocare con Cristiano ...

Buffon : 'Avrei voluto giocare con Cristiano Ronaldo' : Roma, 31 dic., askanews, - Gianluigi Buffon torna a parlare dell'addio alla Juventus al Corriere della Sera: 'Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano ...

2018 - un anno di Cristiano Ronaldo : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialChe a luglio sarebbe approdato in bianconero davvero non se lo immaginava nessuno quella sera di aprile in cui tutto lo stadio della Juventus si alzò in piedi per applaudire sotto la pioggia la rovesciata capolavoro di Cristiano Ronaldo. Invece il miracolo «calciomercatistico» dell’anno è nato lì, anche se ancora neanche ...

Classifica marcatori Serie A 2019 : tutti i marcatori e i gol segnati. Cristiano Ronaldo al comando : La Classifica marcatori premia il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol nella Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio. Si tratta di una graduatoria ovviamente riservata agli attaccanti che trovano la via della rete con una certa continuità e che premia il miglior realizzatore nell’arco dell’intera stagione (38 partite). Il ricoscimento è platonico ma è molto ambito dai vari giocatori che ogni fine ...

Calcio - Scarpa d’Oro 2019 : la classifica generale dei Cannonieri e bomber d’Europa - tutti i gol e i punti. Che lotta tra Messi e Cristiano Ronaldo : La Scarpa d’Oro è il trofeo più prestigioso per un cannoniere. Il premio viene conferito a giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in Europa durante una stagione. In sostanza si premia il marcatore più prolifico del Vecchio Continente ma non tutti i gol hanno lo stesso peso. Quelli segnati nei cinque campionati più importanti secondo il record FIFA (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia) valgono doppio mentre quelli marcati ...