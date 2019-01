Corea del Nord | Kim | ' Pronto a rivedere Trump | ma stop alle sanzioni'

NI : dopo la Russia - anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche - : Negli Stati Uniti si teme seriamente la minaccia della proliferazione delle armi ipersoniche, riporta National Interest. Come sottolineato nel materiale della pubblicazione, oltre alla Russia e alla ...

Corea - prove di disgelo per il nuovo anno : Kim - leader del Nord - promette più colloqui con il collega del Sud - Moon : Teleborsa, - Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha promesso di incontrare il presidente del Sud Moon Jae-in "frequentemente" il prossimo anno per discutere della denuclearizzazione della penisola. Il ...

Media : Corea del Nord a dicembre ha testato sensori di telemetria per missili balistici - : Nell'aprile di quest'anno, la Corea del Nord ha proclamato una nuova politica strategica, rinunciando a ulteriori test nucleari e missilistici al fine di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo ...

Corea del Sud - dove ancora si muore di troppo lavoro : MessicoCosta RicaCorea del SudGreciaRussiaItaliaMorire per il troppo lavoro può sembrare un’assurdità, eppure in alcuni Paesi accade. Il Giappone è noto per questo fenomeno e lo studia dagli anni ’80, ma ci sono anche altre società in cui rappresenta un problema. La Corea del Sud è una di queste e recentemente la CNN si è occupata della questione. L’emittente televisiva americana ha riportato il caso di un uomo collassato sul posto di ...

Corea del Sud - attacco hacker da Kim Jong-un?/ Rubati i nomi di mille disertori di Pyongyang : Circa mille nomi di fuggiaschi dalla Corea del Nord sono stai hackerati a Seul, il primo sospetto va alle autorità di Pyongyang

Corea del Sud - lo sciopero generale contro la legge sull'orario flessibile del lavoro : Le ragioni per cui l'economia Coreana sta andando così male hanno a che fare con il suo sviluppo storico e la sua posizione periferica nel panorama globale, che ha dovuto giocare di recupero con le ...

Corea - via alla riunificazione delle ferrovie. Ma l'obiettivo è collegarsi all'Europa : La pace fra Corea del Sud e Corea del Nord passa anche attraverso alcuni gesti di particolare importanza simbolica. Le due Coree hanno inaugurato il progetto di riconnessione delle reti ferroviarie e ...

ASIA/Corea del SUD - Il Cardinale Yeom : "A Natale - costruiamo la pace in Corea" : ... secondo il pino di DIo, radicati nell'amore e nella giustizia? Noi cristiani, siamo chiamati ad essere i primi costruttori di pace in questo mondo". Lo afferma il Cardinale Andrew Yeom Soo-jung, ...

Armi nucleari : la Corea del Nord “non rinuncerà mai unilateralmente” : L’agenzia ufficiale della Corea del Nord ha reso noto che il Paese non rinuncerà mai unilateralmente alle sue Armi nucleari a meno che gli Stati Uniti non rimuovano per primi la loro minaccia nucleare nella regione. La precisazione si riferisce ai negoziati sul nucleare tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e solleva ulteriori dubbi sul fatto che il leader Kim Jong-un intenda rinunciare all’arsenale. L'articolo Armi nucleari: la ...

La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione : La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sue armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione e se non si ritireranno completamente dalla Corea del Sud. La notizia è stata data

La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sua armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione : La Corea del Nord ha detto che non rinuncerà alle sua armi nucleari se gli Stati Uniti non ritireranno le loro da tutta la regione e se non si ritireranno completamente dalla Corea del Sud. La notizia è stata data

BosCoreale - Gli alunni della scuola di via De Prisco lasciati al freddo - il sindaco : «Me ne scuso - riparazione della caldaia dopo le feste» : Nemmeno il tempo di riaprire, dopo lo stop forzato di 14 mesi per motivi di sicurezza, che già all'istituto scolastico di via Nicola De Prisco a Boscoreale si ripresentano i primi problemi: gli alunni ...

Seul apprezza il contributo della Russia per risolvere questione nucleare in Corea - : Il vice ministro degli Esteri sudCoreano Lee Do-hoon ha rilevato progressi positivi nel processo diplomatico con la Corea del Nord. La Russia gioca un ruolo speciale nella risoluzione della questione ...

Arriva la neve in Corea del Sud [GALLERY] : 1/21 AFP/LaPresse ...