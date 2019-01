Coppa Italia 2019 calcio | ottavi di finale | date | programma | orari e tv Il calendario

Tabellone Coppa Italia calcio - gli incroci dagli ottavi alla finale. Quando entrano in scena le big? Tutte le date e il calendario : Entra nel vivo la Coppa Italia, che allinea il proprio Tabellone agli ottavi di finale, momento in cui entrano in scena le formazioni più importanti del panorama calcistico Italiano, quelle di prima fascia della Serie A. A raggiungere il quarto turno della competizione sono state otto squadre di Serie A (Sampdoria, SPAL, Sassuolo, Torino, Genoa, Bologna, Chievo e Cagliari), due di Serie B (Benevento, Crotone e Cittadella), sei di Serie C ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’Italia : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : i convocati dell’Italia. Torna il doppio Nagler/Malleier : Torna, con l’inizio del 2019, la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si era concessa un periodo di pausa in concomitanza con le festività natalizie. Si riparte, dopo un tris di gare in Nordamerica, dall’Europa, precisamente da Koenigssee, in terra teutonica. Gare in programma da venerdì 4 gennaio a domenica 6, con il team relay a chiudere il week-end. Sono dieci gli italiani convocati dal direttore tecnico Armin ...

Tennis - Marco Cecchinato : “L’Italia può lottare per la Coppa Davis. Io completo su tutte le superfici” : È di sicuro l’uomo di copertina del Tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da Tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle finali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per ...

Hockey ghiaccio - Coppa Italia 2019 : nell’andata dei quarti di finale Appiano vince il big match con Merano : Si sono disputati nella tarda serata di ieri tre delle quattro gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Hockey su ghiaccio: l’Appiano ha vinto contro il Merano nel big match per 3-2, rimontando da un passivo di 0-2, mentre il Bressanone ha vinto in casa di Varese per 3-4, infine il Pergine ha fatto il bello ed il cattivo tempo vincendo per 0-7 sul campo dell’Alleghe. Il programma verrà completato ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Calendario Coppa Italia volley femminile 2019 : date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti dei quarti di finale : Si avvicina il momento della Coppa Italia di volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Suso espulso - salta SuperCoppa Italiana/ Gattuso : 'Perdiamo un uomo davvero importante' : L'espulsione di Suso pesa molto perché lo spagnolo salterà la Supercoppa Italiana. Il calciatore rossonero è stato ammonito due volte nella gara Milan Spal

