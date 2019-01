Concerti di Venezia e Vienna | il Capodanno 2019 in musica sulla Rai anche in HD

Concerti di Capodanno 2019 in tv - con la Fenice di Venezia su Rai 1 e Vienna su Rai 2 : Il Concerto di Capodanno in tv si rinnova anche per il 1 gennaio 2019 con il doppio appuntamento in diretta da Venezia su Rai 1 dalle 12.20 e in differita da Vienna su Rai 2 alle 13.30. Il Concerto di Capodanno 2019 di Venezia : orari e programma Partiamo dal Concerto di Capodanno in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia , in onda su Rai 1 alle 12.20, ovvero per la seconda parte del programma. A dirigere l'Orchestra della Fenice c'è il ...

Concerti di Capodanno 2019 in tv : la tradizione passa per Venezia su Rai 1 e Vienna su Rai 2 : Il Concerto di Capodanno in tv si rinnova anche per il 1 gennaio 2019 con il doppio appuntamento in diretta da Venezia su Rai 1 dalle 12.20 e in differita da Vienna su Rai 2 alle 13.30. Il Concerto di Capodanno 2019 di Venezia: orari e programma Partiamo dal Concerto di Capodanno in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia, in onda su Rai 1 alle 12.20, ovvero per la seconda parte del programma. A dirigere l'Orchestra della Fenice c'è il ...