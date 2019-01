Con l' anno nuovo potremo riscrivere Agatha Christie e Robert Frost come ci pare

2019 : ecco chi è il primo nato in Italia nel nuovo anno - arrivato un seCondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

La "lezione" di Mattarella di fine anno : "Serve verifica dei Contenuti della legge di bilancio". Le parole chiave di un manifesto politico : Ma la cronaca, anche quella politica, è stata un canovaccio impazzito, l'approvazione della legge di bilancio un giallo con continui ribaltoni, il dibattito in aula " quel poco che c'è stato " ...

Incendi di auto e cassonetti - incidenti - risse e interventi sanitari per ragazzini in coma etilico. Il resoConto della notte di capodanno : immagine di repertorio Dopo il drammatico Incendio a Savona nel quale Walter Cucovaz, ex poliziotto in pensione, ha perso la vita , LEGGI QUI, è stata una escalation di interventi in tutta la ...

I Conti della Regione - il bilancio di fine anno di Musumeci e Armao : Niente Finanziaria per la Regione che ha approvato lo strumento dell'esercizio provvisorio, si tornerà a parlare di bilancio nel mese di febbraio 2019. Gaetano Armao, assessore all'Economia, ha incontrato la stampa per chiarire meglio i passaggi: ' E' un fatto assolutamente tecnico, non ha valenza di un esercizio provvisorio senza bilancio come purtroppo per decenni è avvenuto. ...

Beppe Grillo - Contro-discorso di fine anno/ Video diretta Facebook : volto nel tablet e corpo da culturista : Controdiscorso Beppe Grillo, messaggio fine anno M5s: diretta-Video Facebook durante le parole di Mattarella. Scalzati Di Maio e Di Battista

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2019 in musica sulla Rai (anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Buongiorno - Buon Anno e Buon Gennaio! Ecco le IMMAGINI più belle da Condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/77 ...

Mattarella : 'Basta Con odio e timori i buoni sentimenti vanno manifestati' Il testo integrale e il video : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

GIANNI TOGNI/ Con la hit 'Luna' fa cantare tutta Matera - L'anno che verrà - : GIANNI TOGNI è tra i protagonisti de 'L'anno che verrà', l'evento televisivo del Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus in diretta da Matera

Salvini fa il suo discorso di Capodanno : "Con noi l'Italia ritrova dignità" : Non è passato neppure un minuto dalla chiusura del discorso di fine anno di Mattarella che Matteo Salvini commenta positivamente le parole del capo dello Stato. Nonostante il monito del quirinale su ...

Salvini fa il suo discorso di Capodanno : "Con noi l'Italia ritrova dignità" : Non è passato neppure un minuto dalla chiusura del discorso di fine anno di Mattarella che Matteo Salvini commenta positivamente le parole del capo dello Stato. Nonostante il monito del quirinale su manovra, lavoro e Europa, il ministro dell'Interno si dice soddisfatto del messaggio del Colle agli italiani."Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più ...

Mattarella : «Basta Con odio e timori i buoni sentimenti vanno manifestati» Il testo integrale e il video : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Capodanno 2019 - Milano si prepara al Concertone : Milano si prepara a festeggiare l'inizio dell'anno nuovo. Per il 2019, oltre 20mila persone in piazza del Duomo per assistere al concertone di fine anno. In molti già fila dal pomeriggio, la festa è ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno su sicurezza - lavoro e sContro politico : Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori ...