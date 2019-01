Cinema | addio a Don Lusk | leggenda dei capolavori Walt Disney

Addio a Fortunato Larini - il re dei Cinema : L'imprenditore, padre di Fabrizio, aveva aperto diverse sale in Versilia e in Lucchesia. Oggi pomeriggio a Quiesa l'Addio

Old man and the gun - con questo film Robert Redford dice addio al mondo del Cinema – LA CLIP ESCLUSIVA : Un anziano rapinatore di banche gentiluomo, una specie di apparecchio acustico infilato in un orecchio, la pistola (forse) nascosta nella fondina sotto la giacca, e lo sguardo magnetico di Robert Redford. Esce il 20 dicembre nelle sale italiane Old man and the gun. Gentile, sobrio e malinconico film d’altri tempi, diretto da David Lowery, ispirato alle numerose fughe dai penitenziari e alle decine e decine di rapine nelle banche compiute da ...

Fantastichini - l'addio degli amici alla Casa del Cinema : Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Ennio Fantastichini, l'attore scomparso il 1 dicembre, alla camera ardente allestita alla Casa del Cinema a Roma, accolti dal figlio Lorenzo. Sono arrivati ...

L'addio a Bertolucci - il Cinema rende omaggio al maestro : Roma,, askanews, - Amici, colleghi, persone comuni. In tanti sono arrivati in Campidoglio per dare l'ultimo saluto al regista Bernardo Bertolucci, scomparso a Roma a 77 anni dopo una lunga malattia.

Cinema in lutto : addio a Giuliana Calandra - "moglie" di Oronzo Canà : morta ieri all'età di 82 anni Giuliana Calandra . Ad annunciarne la scomparsa i fratelli dell'attrice, Giovanni e Carlo, insieme al figlio Tomaso Redaelli. Nata a Moncalieri nel 1936 , Giuliana ...

Addio a Bertolucci - Benigni : "Se ne va un amico fraterno - l'ultimo imperatore del Cinema italiano" : "Se ne va un amico fraterno, per me lui e Giuseppe sono stati la mia famiglia a Roma. E' l'ultimo imperatore del cinema italiano, un gigante. Unico, impareggiabile e inimitabile. Rimarrà il suo cinema ...