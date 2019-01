Ciclismo – Il team Sky ha deciso | Froome e Thomas dicono no al Giro d’Italia

Ciclismo - dove correranno Froome - Thomas e Bernal nel 2020? È asta sul mercato dopo l’addio del Team Sky : Al termine della stagione 2019 Sky lascerà il mondo del Ciclismo. Lo sponsor che ha permesso la creazione del Team Sky, una squadra che è stata il punto di riferimento assoluto negli ultimi anni, collezionando grandissime vittorie e imponendo il suo modo di correre nei grandi giri, ha scelto di non proseguire in questa avventura. Il nodo principale è a livello economico con l’attuale budget di 34 milioni di sterline ritenuto troppo alto per ...

Ciclismo – Il Team Bianchi Countervail presenta la nuova maglia! : Il Team Bianchi Countervail presenta la nuova maglia. Sul mercato rinnovato l’accordo con gli élite Nadir Colledani, Stephane Tempier e Chiara Teocchi Il 2018 volge al termine e il Team Bianchi Countervail si prepara alla nuova stagione agonistica, con rinnovate ambizioni sia nel ciclocross, sia nel cross country. La prima novità riguarda il look: la maglia 2019 esce dalla tradizione recente proponendo un design con un taglio ...

Ciclismo - Gianni Moscon e un 2019 fondamentale. L’addio del Team Sky potrebbe renderlo un pezzo pregiato del mercato : Il 2019 sarà un anno fondamentale per la carriera di Gianni Moscon. Il 24enne trentino dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi sarà chiamato al definitivo salto di qualità e a centrare finalmente quei risultati che molti si aspettano da lui. Inoltre sarà importante fare bene anche in vista della prossima sessione di mercato, considerando il possibile addio del Team Sky dal gruppo. L’obiettivo principale di Moscon nella prossima stagione ...

Ciclismo - Bradley Wiggins : “L’addio del Team Sky sarebbe un male per questo sport” : La notizia dell’addio di Sky dal Ciclismo a fine 2019 è stato un fulmine a ciel sereno per tutto il movimento. La squadra faro degli ultimi anni rimarrà senza main sponsor al termine della prossima stagione e se non riuscirà a trovare un’alternativa valida, sarà costretta a chiudere i battenti e smantellare un Team che ha costruito e vinto così tanto. Chi conosce bene questa realtà è Bradley Wiggins, che è stato il primo grande campione del Team ...

Ciclismo - cosa ne sarà del Team Sky? Governo Colombiano alla finestra con una banca come sponsor - squadra attorno a Bernal : Il 2019 sarà l’ultima stagione del Team Sky nel Ciclismo che conta, la corazzata che ha dominato il mondo dei pedali nell’ultimo decennio scomparirà: il network di Murdoch ha infatti deciso di non rinnovare più la sponsorship e dunque lo squadrone britannico rischia di essere totalmente smantellato a meno che non si trovi un nuovo finanziatore di un certo livello. Arriva una clamorosa indiscrezione riportata da Beppe Conti durante ...

Ciclismo - Wout van Aert da marzo farà parte del team Jumbo Visma : Dopo tante voci, ecco l’ufficialità: il ciclocrossista belga Wout Van Aert vestirà la maglia del team Jumbo Visma, e lo farà per la prima volta a partire dal mese di marzo, come conferma il sito tuttobiciweb. L’annuncio è arrivato direttamente dalla squadra ciclistica olandese, andando a chiudere mesi di parole che stavano per sfociare in un vero e proprio caso. Il tutto era nato da quando il campione del mondo di ciclocross aveva ...

Ciclismo - Team Sky : il futuro può essere cinese a partire dal 2020 : Dopo appena un paio di giorni dalla notizia dell’uscita di scena di Sky al termine della stagione 2019 arriva già una prima possibile ancora di salvezza per lo squadrone britannico. Sky ha annunciato che la prossima sarà la sua ultima annata come main sponsor della squadra di Chris Froome e Geraint Thomas: se non arriverà un’altra grande azienda a sostituirla allora sarà inevitabile arrivare alla chiusura. Una possibilità per salvare il Team e ...

Ciclismo - il brand ProfessioneFinanza è un nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini : ProfessioneFinanza sceglie la Nippo Vini Fantini e il Ciclismo professionistico come strumento di visibilità e rafforzamento del proprio network già da questo fine 2018 Stessi colori, medesimi valori e desiderio di crescere insieme. Il brand PF – ProfessioneFinanza diventa nuovo sponsor del team Nippo Vini Fantini Faizanè, con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness sul territorio nazionale e di collegarsi agli eventi ...

Perché il Team Sky ha annunciato l'addio al Ciclismo : ... troppo acuti i sospetti, troppo misteriose le pratiche mediche che addirittura un relazione del Parlamento inglese, dopo lo studio del Dipartimento per Digitale, Cultura, Media e Sport , DCMS, , ha ...

Perché il Team Sky ha annunciato l'addio al Ciclismo : Sembrava la casa “Leader”, l’avversaria misteriosa e ideale del mitico Michel Vaillant dei fumetti. Era assolutamente perfetta in tutti i particolari, dotata del meglio di tutto, a cominciare dagli atleti, con investimenti massimi (solo quest’anno ha investito 40 milioni di euro) e massime ambizioni, come trasformare la Gran Bretagna in un paese di ciclisti, ma anche con qualche macchia nera, come le esenzioni ...

Ciclismo - Presentata la Bahrain Merida : il team di Vincenzo Nibali tra novità e grandi ambizioni : ... ' dal mio punto di vista è uno dei più importanti sviluppi nel mondo del Ciclismo professionistico dell'ultima decade e che accelererà le ambizioni e i piani dei team per competere al top. McLaren ...

Il merito del Team Sky è di averci fatto vedere il Ciclismo che non vogliamo : Ogni volta che si ha a che fare con un dominio viene naturale pensare che questo sia ingiusto, non motivato, determinato da qualche trucchetto. Eppure non sempre è così, molte volte esso è determinato da un anticipare i tempi, da un far volgere a proprio favore qualcosa che prima di altri si è scova

Ciclismo – Presentata la Bahrain Merida : il team di Vincenzo Nibali tra novità e grandi ambizioni : La Bahrain Merida si presenta tra importanti novità ed ambizioni: dalla partnership con McLaren al nuovo kit E’ stata Presentata mercoledì la nuova Bahrain Merida. La novità più importante per la stagione 2019 è l’annuncio della nuova avventura con McLaren, partner del team Il discorso di apertura è stato tenuto da Miholjevic, direttore e coordinatore del training camp che ha dato il benvenuto a tutti e ha espresso la sua ...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il Giro corro per vincerlo - al Tour vedremo come andrà. Addio del Team Sky? Non sono sorpreso” : Il corridore siciliano ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sull’Addio del Team Sky in programma per il 2020 Vincenzo Nibali è pronto a ripartire, la prossima stagione sarà molto importante per il siciliano della Bahrain-Merida, dal momento che correrà sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Una doppietta che intriga e non poco lo Squalo dello Stretto, pronto a tutto per passare dalla ...