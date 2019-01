Ciclismo | il calendario e le date delle prime gare del 2019 Si parte con Tour Down Under

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Calendario Mondiali Ciclismo 2019 : data - programma e orari. Il percorso ai raggi X : I Mondiali 2019 di ciclismo su strada si disputeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. La settimana riservata alla rassegna iridata si svolgerà dunque in questa regione del Regno Unito, il circuito protagonista si snoderà nella città di Harrogate ma le partenze delle varie prove in linea coinvolgeranno altri paesi come ad esempio Leeds, Bradford, Doncaster, Richmond. Il percorso non sembra essere particolarmente ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Fabio Aru. Il programma gare del Cavaliere dei Quattro Mori : Fabio Aru andrà a caccia di riscatto nel 2019, la sua ultima stagione è stata estremamente deludente, non all’altezza delle aspettative della vigilia e del talento del sardo che sperava in ben altri risultati. Il ritiro al Giro d’Italia, la deludente Vuelta di Spagna, la rinuncia al Mondiale, i vari problemi fisici hanno fiaccato il Cavaliere dei Quattro Mori che ora sta ricaricando le pile e si lancia verso un’annata ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Vincenzo Nibali. Il programma gare dello Squalo : Vincenzo Nibali ha passato le festività natalizie in famiglia e sta già guardando al 2019 con grande ottimismo, lo Squalo andrà a caccia del riscatto nella prossima stagione: dopo aver vinto la Milano-Sanremo in primavera, il siciliano è stato estremamente sfortunato con quell’incidente al Tour de France che ha mandato in frantumi le speranze di indossare la maglia gialla e di lottare poi per il Mondiale. Il 34enne ha ricaricato le pile e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tra venerdì 14 dicembre e domenica 16 dicembre andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Teatro delle competizioni sarà lo spettacolare Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra), già sede dei Giochi Olimpici del 2012 e di diverse tappe del massimo circuito internazionale nelle passate stagioni. L’Italia sarà presente con una nutrita pattuglia composta da 15 atleti (7 uomini e 8 donne). Le punte ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: si vola in Germania, a Berlino, dove tornerà in scena con la maglia della Nazionale italiana anche Elia Viviani. Assolutamente da seguire dunque le gare in terra teutonica: andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Al momento non è prevista diretta TV per l’evento. Coppa del Mondo Ciclismo su pista Berlino VENERDÌ 30 NOVEMBRE 11.00: Inseguimento a ...