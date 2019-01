Ciclismo | Fabio Aru e i primi appuntamenti del 2019 Quando vedremo in gara il Cavaliere

Ciclismo - Fabio Aru voglia di riscatto : “Il Tour è più adatto a me - ma il cuore mi dice Giro!” : Il 2018 sta per terminare e Fabio Aru non vede l’ora di archiviare un’annata decisamente al di sotto delle aspettative. Il corridore sardo non ha saputo ripetere le imprese delle stagioni passate e si augura un 2019 all’insegna del riscatto. Dalle pagine della Gazzetta dello Sport il capitano della UAE-Emirates ha parlato dei suoi programmi per il futuro e dei prossimi appuntamenti. “Correrò qualche tappa a Maiorca, poi Algrave ...

Ciclismo – Giro o Tour? Fabio Aru s’interroga sul da farsi : “la Grande Boucle è più adatta a me” : Fabio Aru pensa al 2019, il ciclista della UAE Emirates ed i suoi dubbi sul calendario delle gare da disputare nella nuova stagione Fabio Aru, dopo la deludente stagione 2018, si vuole riscattare provando a correre le corse più importanti dell’anno che sta per iniziare. Il ciclista sardo è ancora indeciso sul da farsi e rimanda ancora la programmazione del calendario delle competizioni alle quali sarà in start list. “Corro ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Fabio Aru. Il programma gare del Cavaliere dei Quattro Mori : Fabio Aru andrà a caccia di riscatto nel 2019, la sua ultima stagione è stata estremamente deludente, non all’altezza delle aspettative della vigilia e del talento del sardo che sperava in ben altri risultati. Il ritiro al Giro d’Italia, la deludente Vuelta di Spagna, la rinuncia al Mondiale, i vari problemi fisici hanno fiaccato il Cavaliere dei Quattro Mori che ora sta ricaricando le pile e si lancia verso un’annata ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Challenge di Maiorca. Il debutto del Cavaliere insieme a tanti big in Spagna : Fabio Aru farà il proprio debutto alla Playa de Palma Challenge di Maiorca, piccola corsa a tappe in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio. Il Cavaliere dei Quattro Mori incomincerà la sua stagione del riscatto al caldo delle Baleari, in terra spagnola dovrà iniziare a mettere a punto la propria gamba e la condizione in vista di un anno fondamentale per la propria carriera dopo un 2018 estremamente deludente sotto il profilo dei risultati ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi rimetto in gioco. Tour de France più adatto a me - ma il Giro… Debutterò a Maiorca” : La UAE Emirates sta svolgendo il ritiro pre-stagionale a Tarragona (Spagna), Fabio Aru sta scaldando la gamba in visto di un’annata importante per la sua carriera: il Cavaliere dei Quattro Mori deve riscattare un 2018 da incubo e spera in un pronto rilancio, il sardo possiede il talento per emergere e vuole assolutamente lasciarsi alle spalle dodici mesi particolarmente difficili. Il 28enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...

Ciclismo – Fabio Aru non si sbilancia - ma il 2019 del sardo sembra… giallo : “il Tour è più adatto alle mie qualità” : Fabio Aru ed i progetti per il 2019: il sardo della UAE non ha ancora deciso, ma le sue intenzioni sembrano indirizzate verso il Tour de France Il 2018 non è stato un anno troppo soddisfacente per Fabio Aru, ma il sardo della UAE Team Emirates non è un tipo che si arrende alle prime difficoltà. Dopo il primo ritiro con la sua squadra, Fabio Aru è pronto a prendere le sue decisioni per la stagione 2019 di Ciclismo e ricominciare in una ...

Ciclismo – Fabio Aru al Tour de France 2019? Il direttore sportivo della UAE Emirates dà un indizio importante : Fabio Aru potrebbe disputare il Tour De France 2019, il ciclista sardo considerato dal suo direttore sportivo una buona pedina da schierare alla Grande Boucle Al contrario di Vincenzo Nibali, che ha rivelato tutti i suoi appuntamenti della prossima stagione (VEDI QUI), rimangono sconosciuti gli obiettivi di Fabio Aru nel 2019. Il direttore sportivo della UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, però fa trapelare alcuni dettagli interessanti ...

Ciclismo - primo ritiro stagionale in Spagna per la UAE Emirates. Fabio Aru decide i programmi per il 2019. C’è Gaviria : Fabio Aru sta cercando di ricaricare le pile dopo un durissimo 2018 durante il quale non è mai riuscito a brillare: il ritiro al Giro d’Italia, la pessima Vuelta di Spagna e la rinuncia forzata al Mondiale devono essere dimenticati il più in fretta possibile. Il Cavaliere dei Quattro Mori vuole lasciarsi tutto alle spalle e riparte dal primo raduno con la sua UAE Emirates: fino al 21 dicembre il sardo si allenerà con gli altri 28 corridori ...

Ciclismo - parla Matxin : “Credo in Fabio Aru. Stiamo studiando un nuovo allenamento per il sardo” : Un 2018 che doveva essere l’anno della svolta per la UAE Emirates, visti gli investimenti fatti in inverno (arrivi di Daniel Martin, Fabio Aru ed Alexander Kristoff). Invece la compagine degli Emirati Arabi ha deluso davvero tanto nel World Tour di Ciclismo: colui che non è riuscito soprattutto ad esprimere il proprio valore è stato il sardo, campione d’Italia del 2017. A tracciare un bilancio sulla stagione della UAE è stato il ...

Ciclismo - Paolo Bettini : “Serve una riforma per il Ciclismo moderno. Fabio Aru deve vincere subito” : La magica doppietta iridata 2006-2007 è indimenticabile, così come le tante classiche vinte ed il titolo olimpico di Atene 2004. Nel Nuovo Millennio Paolo Bettini è uno degli atleti più vincenti, assieme ad Alejandro Valverde, che per anni è stato suo rivale. Il Grillo non ha nessuna intenzione di tornare a gareggiare, come sta pensando di fare l’ex compagno di squadra Andrea Tafi: “Ad Andrea dico “spero che tu non corra, bisogna far ...

Ciclismo : Fabio Aru e Vincenzo Nibali - la coppia potrebbe riformarsi : Non sono ancora cominciati i ritiri in preparazione alla stagione 2019 ma già il ciclo mercato è acceso per quello che accadrà nel 2020. Vincenzo Nibali si avvia all’ultimo anno di contratto con il Team Bahrain Merida e non è per niente sicuro di rinnovare con la squadra diretta da Brent Copeland. Il campione siciliano ha confidato di aver ricevuto diverse proposte molto interessanti per lasciare la sua attuale formazione, facendo più volte ...

Ciclismo - Fabio Aru verso il Tour de France nel 2019? Percorso più favorevole rispetto al Giro con 60 km a cronometro : Fabio Aru vuole lasciarsi alle spalle una stagione davvero fallimentare, caratterizzata dal ritiro al Giro d’Italia e da una Vuelta di Spagna decisamente sottotono. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato a ingranare nel 2018 e non abbiamo mai visto il suo talento, il corridere capace di indossare la maglia gialla l’anno scorso non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli e ora deve resettare per farsi trovare pronto nel 2019 ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni : “Chi non lo vorrebbe?” : Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Forse ho fatto troppo in questa stagione’ : La fine della stagione è arrivata come una sorta di sollievo per Fabio Aru. Il campione sardo era arrivato un anno fa alla UAE Emirates [VIDEO]con un contratto ricchissimo e ambizioni smisurate, ma alla prova dei fatti il suo 2018 è stato un flop completo. Dopo il ritiro dal Giro d’Italia e una deludente Vuelta Espana, Aru si è chiamato fuori dalla nazionale per i Mondiali di Innsbruck ed ha chiuso la stagione in Cina con il Tour de Guangxi. Il ...