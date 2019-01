Ciclismo | dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2019? L’elenco completo

oasport

(Di martedì 1 gennaio 2019) Saranno 51 glichenella stagionedi. Un dato in linea con gli ultimi anni, anche se leggermente inferiore, che conferma il Bel Paese come una delle nazioni più rappresentate nel massimo circuito internazionale. Andiamo quindi a scoprire in qualiglinelLa formazione con piùresta la UAE-Team Emirates, con ben dieci azzurri in squadra. Tra di essi troviamo due big come Fabio Aru e Diego Ulissi, entrambi in cerca di riscatto dopo una stagione sotto le aspettative, oltre ad un Simone Consonni pronto al definitivo salto di qualità anche su strada. Lascia invece la squadra Filippo Ganna, che correrà nel Team Sky, in cui troverà anche Gianni Moscon, uno dei corridoripiù attesi per questa stagione, che avrà l’obiettivo di trovare il successo in una grande classica. ...