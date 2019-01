Capolavoro del 700 conteso - il direttore tedesco degli Uffizi alla Germania : 'Rubato dai nazisti - restituitelo' : 'Un appello alla Germania, per il 2019: ci auguriamo che nel corso di quest'anno possa essere finalmente restituito alle Gallerie degli Uffizi il 'Vaso di Fiori' di Jan van Huysum, rubato da soldati ...

Goggia - la ragazza d’oro dello sci. Un Capolavoro già nella storia : Il suo nome è dolce, Sofia; è nata a Bergamo; ha compiuto 26 anni a novembre. Professione sciatrice, segni particolari il coraggio. E tante altre qualità. È lei la donna copertina 2018 dello sport italiano, la vincitrice di un referendum che la redazione sportiva del nostro giornale aveva inventato 40 anni fa quasi per gioco ed era diventato il gio...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Capolavoro di Milinkovic - pareggio Lazio! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Diretta Pescara Venezia/ Risultato finale 1-0 : decide un Capolavoro di Brugman - vince il Delfino! : Diretta Pescara Venezia, Risultato finale 1-0: decide un bellissimo tiro da fuori area di Brugman, il Delfino torna a sorridere in Serie B.

L'esorcista : il Capolavoro horror sui demoni del cuore umano : ... aneddoti entrati ormai nella tradizione , dagli spettatori in fuga a quelli soccorsi dalle ambulanze , , incessanti dibattiti sui contenuti del film, fra scienza e religione, e sulle varie sequenze ...

Snowboard - Capolavoro di Nadya Ochner a Carezza : primo successo nella Coppa del Mondo di parallelo : Una grande prestazione quella dell’azzurra, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie sulla pista Prà di Tori Un trionfo sensazionale, il primo della sua carriera in Coppa del Mondo. Nadya Ochner compie un capolavoro a Carezza, sulla pista Prà de Tori, battendo nella finale del gigante parallelo Ester Ledecka, diventata famosa per aver vinto l’oro nel superG di sci alpino e nello slalom parallelo di Snowboard ...

Berlusconi con il suo Capolavoro - portare un big del M5S in Forza Italia - ecco come ha fatto : Berlusconi lo definisce un capolavoro, ecco come ha portato Dall’Osso dentro Forza Italia Quello di Silvio Berlusconi è stato ribattezzato il “capolavoro”. In 96 ore infatti ha portato un big del Movimento 5 stelle dentro Forza Italia. come ha fatto a convincerlo? Facciamo un passo indietro. Domenica 2 dicembre, nell’aula della commissione Bilancio di Montecitorio, il presidente Claudio Borghi comunica che il gruppo M5S ...

Con un Capolavoro di Pirandello è iniziata a Comiso la stagione teatrale : iniziata la stagione teatrale al Naselli di Comiso. In scena il Fu Mattia Pascal. Prossimo spettacolo il 18 dicembre con un'altra opera di Pirandello

Fabrizio Corona/ Il suo libro è un Capolavoro : 'La verità su tutti i personaggi della mia vita e sul mio cuore' - IlSussidiario.net : Fabrizio Corona, il suo libro è un capolavoro, l'annuncio sui social dell'uscit a gennaio:'La verità su tutti i personaggi della mia vita e sul mio cuore'

Manovra - Padoan : “Capolavoro di autolesionismo. Produrrà una brusca frenata dell’economia” : “C’è il rischio di una frenata brusca e di una inversione dell’economia italiana. Con una Manovra che non c’è si distrugge la fiducia, costruita con pazienza, cosa che produce danni veri. Ripristinarla richiederà tempo, come governo intende avere una prospettiva di legislatura, non è chiaro”. Lo ha detto l’ex ministro del Tesoro Piercarlo Padoan (Pd) intervenendo in Aula alla Camera nella discussione generale sulla Legge ...

Il padrino : trama - cast e curiosità dell’immortale Capolavoro di Francis Ford Coppola : Un’offerta “che non si può rifiutare” quella di Rete4 per sabato 1 dicembre: alle 21.25 va in onda Il padrino, prima pellicola (del 1972) della trilogia omonima firmata dal regista Francis Ford Coppola e interpretato da Marlon Brando e Al Pacino, ispirata al romanzo omonimo di Mario Puzo. Universalmente considerata da tutti il capolavoro del regista, fu premiata con tre premi Oscar e nel 2008 è stata inserita ...

Beatles - "White Album" compie 50 anni/ Il Capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine - IlSussidiario.net : Beatles, "White Album" compie 50 anni: il capolavoro dei Fab Four segnò l'inizio della loro fine. Niente fu come prima. Le ultime notizie

Alpine A110 - torna il Capolavoro di Jean Rédelé" : Ferrari, Lamborghini, Pagani, Isotta Fraschini, Lancia: il mondo dell'auto è pieno di marchi leggendari ma accanto a questi mostri sacri un posto di rilevo va riservato obbligatoriamente all'Alpine, la marca che testimonia come con poco, con pochissimo, si ...

Claudio De Gennaro - il nuovo Capolavoro dell'architetto brindisino : Architettura sostenibile ed economia circolare sono gli argomenti che hanno permesso di dare vita a questa creazione, realizzata dietro iniziativa dell'architetto di Brindisi Claudio De Gennaro e ...