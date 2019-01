Capodanno sexy per Belen | dall’Uruguay la showgirl in bikini fa impazzire i fan VIDEO

Lady Marchisio mostra il suo 'lato migliore' per Capodanno - Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] : Claudio Marchisio in vacanza alle Maldive con la famiglia: la moglie Roberta Sinopoli mostra la sua forma fisica invidiabile sui social Claudio Marchisio, la moglie Roberta Sinopoli e i due figli sono ...

Lady Marchisio mostra il suo 'lato migliore' per Capodanno - Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] : Claudio Marchisio in vacanza alle Maldive con la famiglia: la moglie Roberta Sinopoli mostra la sua forma fisica invidiabile sui social Claudio Marchisio, la moglie Roberta Sinopoli e i due figli sono volati alle Maldive dove stanno trascorrendo dei momenti di relax. Per capodanno la famigliola, accompagnata dagli amici Elena Barolo e Alessandro Martorana, ha scelto la calda meta vacanziera per salutare il 2019. Tra gli scatti social della ...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il Capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Il Capodanno sexy e scatenato di Diletta Leotta : il party della giornalista siciliana a Dubai [VIDEO] : Diletta Leotta ha festeggiato il Capodanno a Dubai: il party sexy e scatenato della giornalista siciliana Diletta Leotta è volata a Dubai per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dopo un 2018 che l’ha vista protagonista da Dazn al Contadino Cerca Moglie, la bella giornalista siciliana ha deciso di prendersi un po’ di meritato relax per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in maniera esplosiva. Nuotate al mare in ...

Belen in Uruguay per Capodanno - la sexy showgirl incanta sulle spiagge di Punta del Este [VIDEO] : Belen Rodriguez trascorrerà il Capodanno in Uruguay, la sexy argentina sui social si mostra sensuale sulle spiagge di Punta del Este Belen Rodriguez ha scelto l’Uruguay come meta vacanziera del suo Capodanno. La splendida argentina, insieme alla modella Milca Gili, si mostra in splendida forma a Punta del Este, dove in bikini mette in evidenza le sue forme da infarto. Lontana dal piccolo Santiago, rimasto con il padre Stefano De ...

Immobile e la moglie alle Maldive per Capodanno : Jessica Melena sexy allo specchio [VIDEO] : Ciro Immobile e Jessica Melena sono volati alle Maldive per Capodanno insieme alle due figlie: vacanza da sogno per la famiglia del calciatore della Lazio Al Dhigali Island Resort, nella splendida cornice delle Maldive, il calciatore della Lazio Ciro Immobile di gode una vacanza ristoratrice. L’attaccante, insieme alle due figlie femmine ed alla sexy moglie Jessica Melena, in vista di Capodanno ed approfittando della pausa del ...

La famiglia Icardi vola in Argentina per Capodanno - ci sono anche Lautaro Martinez e la sexy fidanzata [VIDEO] : Wanda Nara, Mauro Icardi ed i figli volano in Argentina per il Capodanno approfittando della pausa del campionato: con loro anche Lautaro Martinez e la fidanzata Agustina Gandolfo Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara hanno raggiunto l’Argentina per trascorrere il Capodanno insieme alle rispettive famiglie nella loro Patria. Il calciatore dell’Inter e l’affascinante dolce metà hanno preso un aereo questa mattina insieme al ...

Capodanno in Thailandia per Elisabetta Gregoraci - le sexy FOTO dalla meta paradisiaca : Elisabetta Gregoraci sexy in vacanza in Thailandia, le meravigliosa calabrese trascorrerà il Capodanno nella stupenda meta vacanziera Elisabetta Greogoraci, dopo aver trascorso il Natale al fianco dell’ex marito Flavio Briatore ed al figlio Nathan Falco, è volata in Thailandia, dove trascorrerà il Capodanno. La bellissima soubrette italiana, che pare avere una nuova relazione con Francesco Bettuzzi, non è apparsa per ora con nessuno ...

Alessia Marcuzzi - Capodanno sexy alle Maldive : la vacanza insieme alla sua famiglia allargata [GALLERY] : Alessia Marcuzzi festeggerà il capodanno alle Maldive insieme alla sua bellissima famiglia allargata: la vacanza della presentatrice de ‘Le Iene’ Alessia Marcuzzi si trova attualmente su un’isola delle Maldive. La meravigliosa presentatrice de ‘Le Iene’, approfittando della pausa del programma di Italia Uno ed in attesa dell’inizio de ‘L’Isola dei Famosi’, si gode la sua vacanza. Nella ...