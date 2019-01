Capodanno | l’addio al 2018 da Sydney a New York | da Rio a Dubai

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il mondo ha dato l’addio ale accolto il 2019 con grandi festeggiamenti e buoni auspici: tra le celebrazioni più famose e partecipate c’è sicuramente quella di Times Square a Newma anchecon i suoi fuochi d’artificio da record. Nella Grande Mela si sono esibiti Christina Aguilera, Sting e Snoop Dogg, in attesa che la grande sfera di cristallo scendesse a Times Square allo scoccare della mezzanotte. A, sul lungomare, un milione e mezzo di persone ha assistito a uno spettacolo record di fuochi artificiali, con tanto di gaffe: la grande scritta proiettata sul ponte ha augurato “Felice“. A Hong Kong, centinaia di migliaia di persone hanno riempito le strade lungo il Victoria Harbour per i 10 minuti di spettacolo che hanno illuminato la notte. A Giacarta 500 coppie si sono sposate in una cerimonia di massa, organizzata dal governo. ...