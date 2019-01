Capodanno | la prima nata in Liguria si chiama Gaia | è genovese

Capodanno : la prima nata di Torino si chiama Aurora : La prima nata del 2019 a Torino si chiama Aurora: lo ha reso noto la Città della Salute. La bimba è nata alle 02:19 della notte con parto spontaneo e pesa circa 2,5 kg. È la primogenita di una giovane coppia di origine romena, Ionut di 32 anni e Ioana Valentina di 29. Nel 2018 l’ultimo nato è stato Enrico, nato con parto spontaneo ieri sera intorno alle 20. Il piccolo pesa poco più di 3,5 kg ed è il secondo figlio di una coppia italiana, ...

Botti di Capodanno - nessun morto ma tanti feriti : 'primato' a Napoli con 37 casi critici : Sono 37 i feriti solo a Napoli e provincia, uno in meno dell'anno scorso, ma la città partenopea resta pur sempre quella che ha il maggior numero di persone che hanno riportato danni a causa dell'utilizzo azzardato di Botti e petardi a Capodanno. nessuna vittima per il sesto anno consecutivo, ma il bilancio d'insieme dopo la notte di San Silvestro assomiglia ancora troppo a un bollettino di guerra. Ovunque, nelle principali città italiane, sono ...

Capodanno a New York - un milione attesi a Times Square. Per la prima volta - un drone volerà per la sicurezza : Oltre un milione di persone è atteso a Times Square, la celebre piazza di New York City scelta da molti come destinazione per celebrare la fine del vecchio anno e l'inizio di quello nuovo. Mentre sul numero di individui che la piazza può ospitare è in corso un dibattito (il sindaco dice 2 milioni, chi centomila), nessuna minaccia terroristica è stata individuata. Per garantire comunque la massima sicurezza, più di 200 tra auto della polizia e ...

Capodanno in tv - programmazione del 31 dicembre e 1 gennaio : Roberto Bolle in prima serata : Appuntamento con le anticipazioni su cosa vedremo in tv tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019. La programmazione prevede nella sera dell'ultimo dell'anno due grandi eventi musicali contrapposti; 'Capodanno in musica' su Canale 5 condotto dalla Panicucci e 'L'anno che verrà' trasmesso da Rai 1 con al timone Amadeus. I due eventi terranno compagnia ai telespettatori sin dopo il brindisi di mezzanotte con esibizioni di molti artisti del ...

Marco Carta prima di Capodanno confessa : “Non avrei detto che…” : Marco Carta, bilancio del 2018 all’insegna dell’amore e del coming out Un altro anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci. Molti sono stati i Vip, attraverso i social, che hanno ripercorso nelle ultime ore i 12 mesi del 2018 ricordando momenti più o meno belli e difficili. C’è chi, come Marco Carta ha condiviso un semplice pensiero chiaro e conciso. Il 2018 è stato molto importante per il cantante, soprattutto a ...

Capodanno a Genova - al Teatro della Tosse con "La Prima Luna" : Nello spettacolo verranno riscoperte la mitologia e le fantasie legate al Satellite, che avevano lasciato spazio alla scienza dopo l'allunaggio del 20 luglio 1969 . I biglietti, comprensivi di ...

Controlli prima di Capodanno con arresti e sequestro di droga : arresti e sequestri di droga dei carabinieri di Treviglio in un controllo straordinario del territorio prima del Capodanno . A Verdellino, i carabinieri della stazione di Zingonia hanno arrestato e ...

Capodanno - il 31 dicembre a mezzanotte Torino entrerà nel Guinness dei primati : La festa conclude il programma 'Torino Natale Magico', ricco di appuntamenti e spettacoli dedicati a grandi e piccini che ha portato, nel mese di dicembre, la magia sull'intero territorio cittadino, ...

Dieta lampo prima di Capodanno per dimagrire 2 kg : La Dieta lampo prima di Capodanno promette di far dimagrire di circa 2 kg in tre giorni. E' facile da seguire. Ecco l'esempio di menù dei 3 giorni.

"Capodanno dei Bambini" - Verona. Per la prima volta - nella città scaligera - un evento ad hoc - "per i nostri piccoli". : Dal piccolo schermo, al palcoscenico di piazza San Zeno, apriranno uno spiraglio, sul mondo delle loro storie fantastiche, i personaggi più amati di Rai Yo Yo: Lorenzo Branchetti, meglio conosciuto ...

Oroscopo incontri amorosi nel weekend prima di Capodanno : Capricorno innamorato : L'Oroscopo degli incontri amorosi dedicato al weekend precedente il Capodanno è magico e ricco di eventi. Gli astri sono in gran fermento e si prodigano per chiudere l'anno in bellezza, elargendo ricchi doni a ciascun segno dello Zodiaco. Allora come sono le previsioni astrologiche per l'ultimo fine settimana di dicembre? Le effemeridi promettono bene per la Bilancia, il Capricorno e i Pesci, che partono alla conquista dell'amore con energia e ...

Dieta del limone dopo Natale : dimagrire 3 kg prima di Capodanno : La Dieta del limone per dimagrire 3 chili dopo le feste di Natale e prima di Capodanno e molto semplice da seguire. Ecco le proprietà del limone. Menù

Dieta prima di Natale? No grazie. Si comincia da Capodanno : Il Natale si santifica anche a tavola: no a morigeratezze caloriche che non gratificano il palato e la padrona di casa che ha imbandito il pranzo luculliano; no alle monoporzioni restrittive che vi sarete già imposti in preparazione delle festività; no a privazioni che aumenterebbero soltanto il senso di fame (nervosa). Insomma a Natale spezzare il ritmo della Dieta con qualche piacevole ‘sgarro’ è concesso, ricominciando a pensare a pasti più ...