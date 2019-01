Capodanno in musica | imbarazzo di Federica Panicucci per le parole di Junior Cally

Imbarazzo per Federica Panicucci durante il Capodanno in Musica di Mediaset - ecco cosa è successo : Imbarazzo in diretta per Federica Panicucci durante la notte di Capodanno. La conduttrice di Canale 5 ha accompagnato i telespettator i Mediaset nel corso della serata verso il nuovo anno con ...

Capodanno in musica - chi compare sul palco per il brindisi accanto a Federica Panicucci : il gossip-bomba : Il San Silvestro di Federica Panicucci non è andato nel migliore dei modi: il suo show Capodanno in musica su Canale 5 è stato doppiato negli ascolti da L'anno che verrà di Amadeus su Raiuno, ma la bella conduttrice di Mattino 5 avrà di che consolarsi. Leggi anche: Imbarazzo in diretta a Capodanno,

Capodanno in musica - urla "viva la fig***" in diretta. Delirio sul palco - Federica Panicucci va nel panico : Momenti di panico a Capodanno in musica, su Canale 5. Sul palco, in diretta da Bari sale il rapper Junior Cally, che per salutare il pubblico grida "Abbasso la droga, viva la f*** sempre! Su ste c*** di mani!". Federica Panicucci riprende il microfono in evidente stato di agitazione, scusandosi per

Capodanno in musica - Federica Panicucci si presenta così sul palco. Imbarazzo : notate qualcosa di strano? : A Capodanno in musica Federica Panicucci ha sfoderato un sinuoso e seducente abito nero con inserti dorati, con sobri spacchi laterali. Eppure, ai telespettatori dello show di San Silvestro di Canale 5 non è sfuggito un dettaglio piuttosto imbarazzante: la conduttrice di Mattino 5 avrebbe "riciclato

Ascolti tv ieri - L'anno che verrà - Capodanno in musica - Auditel 31-12-2018 : RAI 3 42° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo In questa nuova serata di festa il chapiteau di Montecarlo ha accolto uno degli spettacoli circensi più ricchi, suggestivi e memorabili di ...

Ascolti TV | Lunedì 31 dicembre 2018. L’Anno che Verrà (35.1%-32.9%) doppia il Capodanno in Musica (16.7%) : Sergio Mattarella Su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20.50 alle 24.57, ha conquistato 5.552.000 spettatori pari al 35.1% di share; la seconda parte, in onda dalle 24.57 alle 25.59, sigla il 32.9% con 3.054.000 spettatori. Su Canale 5 Capodanno in Musica, in onda dalle 20.45 alle 25.58, ha raccolto davanti al video 2.425.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Hotel Transylvania 2 ha interessato 839.000 spettatori pari al 5% di ...

Concerti di Venezia e Vienna - il Capodanno 2019 in musica sulla Rai (anche in HD) : Myung-Whun Chung dirigerà la sedicesima edizione del Concerto di Capodanno al Teatro La Fenice. Al pluripremiato maestro coreano si affiancheranno quattro acclamati solisti: i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi; insieme all’Orchestra e Coro...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti : foto - gli auguri di Fabio Rovazzi : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata di Canale 5, conduce Federica Panicucci. Elettra Lamborghini alza la temperatura.

Capodanno in piazza : da Gabbani a Capossela : il 2018 si chiude a suon di musica : Da nord a sud, grande scelta di concerti per finire il 2018 a suon di musica. Da Gabbani sul palco di piazza Duomo a Milano a Capossela al Circo Massimo di Roma , passando per Francesco Renga e Baby K ...

Capodanno in musica 2019 - Canale 5/ Anticipazioni e ospiti - video : Fabrizio Moro in Non mi avete fatto niente : Capodanno in musica 2019: Anticipazioni e ospiti della serata che ci accompagna su Canale 5 al nuovo anno. Federica Panicucci alla conduzione

Capodanno in Musica del 31/12/2018 – Il veglione di Canale 5 in diretta da Bari. Con Federica Panicucci. : Nella Notte di San Silvestro, Canale 5 fa un grande regalo ai suoi telespettatori. Dopo tre anni in cui l’attesa per il nuovo anno è stata colmata dalla Musica di Gigi d’Alessio e dei suoi tanti ospiti, quest’anno sarà ancora Federica Panicucci a tenere compagnia agli spettatori dell’ammiraglia Mediaset, con una grande serata in diretta da Piazza Prefettura, a Bari. Capodanno IN Musica 2018 | L’evento Dopo tre ...