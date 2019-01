Capodanno | gli auguri di nonna Peppina dalla sua casetta nel Maceratese | ' Qui c' è tutto

Dieta - quali cibi mangiare dopo Capodanno per ridurre la pancia : l'elenco degli scienziati : Ora che i cenoni di Natale e Capodanno sono alle spalle, assale il senso di colpa guardando la pancetta che è inesorabilmente cresciuta a tavola. Viene voglia di fare la Dieta, anche se basta solo guardare certi cibi per venir colti da un appetito irrefrenabile. La colpa sarebbe tutta di certi neuro

Non solo Cristiano Ronaldo e Georgina a Dubai per Capodanno - CR7 porta in vacanza tutta la sua famiglia [GALLERY] : Cristiano Ronaldo a Dubai per capodanno: dopo le foto in coppia con la fidanzata Georgina Rodriguez, spunta anche lo scatto di famiglia capodanno in famiglia per Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus, approfittando della pausa del campionato e dei festeggiamenti per l’inizio del 2019, ha portato la sua intera famiglia a Dubai. Nella lussuosa meta degli Emirati Arabi, CR7 e Georgina Rodriguez erano apparsi nei giorni scorsi ...

Lady Marchisio mostra il suo 'lato migliore' per Capodanno - Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] : Claudio Marchisio in vacanza alle Maldive con la famiglia: la moglie Roberta Sinopoli mostra la sua forma fisica invidiabile sui social Claudio Marchisio, la moglie Roberta Sinopoli e i due figli sono ...

Lady Marchisio mostra il suo ‘lato migliore’ per Capodanno - Roberta Sinopoli super sexy alle Maldive [FOTO] : Claudio Marchisio in vacanza alle Maldive con la famiglia: la moglie Roberta Sinopoli mostra la sua forma fisica invidiabile sui social Claudio Marchisio, la moglie Roberta Sinopoli e i due figli sono volati alle Maldive dove stanno trascorrendo dei momenti di relax. Per capodanno la famigliola, accompagnata dagli amici Elena Barolo e Alessandro Martorana, ha scelto la calda meta vacanziera per salutare il 2019. Tra gli scatti social della ...

Deludenti gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 - doppiato da L’anno che verrà con una formula già collaudata : Gli ascolti del Capodanno 2019 di Canale5 non soddisfano le aspettative della vigilia, rimanendo molto indietro rispetto a quelli fatti registrare da L'anno che verrà, guidato da Amadeus ormai da anni. Il dato emerso dall'analisi auditel è 16.7%, a fronte di una forbice di 35.1%-32.9% della prima rete che quindi si conferma molto più che vincitrice della serata con una formula collaudata da anni e con molti degli ospiti che si vedono ...

Genova - Ponte Morandi : Capodanno sotto il tendone per gli sfollati : Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme. Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne. Molti tengono a mente le parole del Presidente della ...

Auguri di buon anno - Capodanno 2019/ Gli auguri 'rissosi' di Donald Trump su Twitter ai nemici haters : buon anno! Capodanno 2019, feste e nuovi propositi: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

F1 – Bagni con gli amici e romanticismo : il Capodanno di Kimi Raikkonen [VIDEO] : Festeggiamenti, divertimento e romanticismo: il Capodanno in casa Raikkonen Cenone elegante con i piccoli Robin e Rianna e tanto divertimento per Kimi Raikkonen nella notte di San Silvestro: il pilota di F1 ha festeggiato nella sua dimora, in Finlandia, l’arrivo del 2019, che si prospetta per lui impegnativo vista la sua nuova avventura in Alfa-Sauber. La bella moglie del pilota finlandese ha aggiornato tutti i fan sui social con ...

Andreas Muller e Veronica Peparini fidanzati? Capodanno col botto per gli “Amici” : Andreas e Veronica stanno insieme? La strana coppia di “Amici” Per gli appassionati di gossip nonché fan di Amici Andreas Muller e Veronica Peparini sono un argomento di cui sarebbe stato surreale parlare qualche tempo fa e che invece in questi mesi continua ad essere uno dei trending topic legato al talent show. Essendo entrambi […] L'articolo Andreas Muller e Veronica Peparini fidanzati? Capodanno col botto per gli ...

Botti di Capodanno - a Bari divieti ignorati. Venti feriti in Puglia - nessuno è grave : Drasticamente ridotto il numero dei feriti a causa dei Botti, soddisfatto il comandante dei vigili: "Tutto bene". A Foggia due ustionati prima della mezzanotte e cassonetti incendiati

Capodanno - strage mancata a San Giovannello. Appartamento in fiamme - salva per miracolo una famiglia di cinque persone : GIUSEPPE FORMATO strage mancata la notte di Capodanno a Campobasso in Piazza Caduti Tiro a Segno Nazionale. Un Appartamento del palazzo situato dietro la collina di San Giovannello è stato avvolto ...

Capodanno - disastro Mediaset negli ascolti : Amadeus e L'anno che verrà su Raiuno doppiano Federica Panicucci : Brinda solo L'anno che verrà, che straccia Capodanno in musica negli ascolti. Raiuno doppia Canale 5 a Capodanno e inizio 2019 da incubo per Mediaset, che incassa la pesante sconfitta dello show condotto da Federica Panicucci in diretta da Bari per la notte del 31 dicembre: share del 16,7%, con 2,42

Il discorso di Mattarella contro gli sfascisti. Sportellate di Capodanno : "Le elezioni europee sono uno dei più grandi esercizi democratici al mondo: più di 400 milioni di cittadini europei si recheranno alle urne. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga con ...

Oroscopo Paolo Fox 2019 - Capodanno/ Previsioni oggi - 1 gennaio : grande stress per l'Acquario - gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox Capodanno, 1 gennaio 2019: quante occasioni per il Sagittario, Vergine agitata, Cancro Saturno opposto, gli altri segni zodiacali.