Capodanno al Circo Massimo | in 40 000 per la festa lunare Niente brindisi per

Capodanno a Roma - le prove degli acrobati al Circo Massimo : Iniziato il conto alla rovescia per la Festa di Roma per il Capodanno 2019: manca poco all'evento al Circo Massimo che prenderà il via dalle 21 del 31 di dicembre. E gli artisti sono al lavoro per le ...

Roma : Capodanno al Circo Massimo - tutte le informazioni : Roma – È iniziato il countdown per La Festa di Roma Capodanno 2019: mancano pochi giorni all’evento al Circo Massimo del 31 dicembre che prendera’ il via dalle 21. Il pubblico potra’ accedere all’area da cinque accessi pedonali: viale Aventino angolo via dei Cerchi, viale Aventino angolo via del Circo Massimo, via delle Terme Deciane, via della Greca e via dei Cerchi angolo via San Teodoro. L’ingresso ...

Capodanno - spray al peperoncino vietato in molte città. Salvini : “Sbagliato - circolare per escluderlo dai divieti” : spray al peperoncino vietato per Capodanno. Dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, sono tanti i sindaci che in questi giorni stanno dando disposizioni per vietare “strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresin capsicum”, i cosiddetti spray al peperoncino appunto. Da Torino a Firenze fino Matera e Bologna, le ordinanze prevedono multe fino a 500 euro. Una decisione che non ha incontrato il favore del ...

Capodanno 2019 a Roma al Circo Massimo con Vinicio Capossela : Si avvicina il Capodanno 2019 a Roma. Come di consueto i Romani si ritroveranno al Circo Massimo. Saranno 24 ore