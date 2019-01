Capodanno a New York | Canale 5 Curiosità sul film con Halle Berry | oggi | 1 gennaio 2019

Capodanno : l’addio al 2018 da Sydney a New York - da Rio a Dubai : Il mondo ha dato l’addio al 2018 e accolto il 2019 con grandi festeggiamenti e buoni auspici: tra le celebrazioni più famose e partecipate c’è sicuramente quella di Times Square a New York ma anche Dubai con i suoi fuochi d’artificio da record. Nella Grande Mela si sono esibiti Christina Aguilera, Sting e Snoop Dogg, in attesa che la grande sfera di cristallo scendesse a Times Square allo scoccare della mezzanotte. A Sydney, ...

Spazio - la sonda New Horizons raggiunge “Ultima Thule” nella notte di Capodanno : è il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : La sonda spaziale della Nasa che ha dato al mondo le prime immagini ravvicinate di Plutone, la New Horizons, ha raggiunto ieri – poco dopo la mezzanotte ora americana – il corpo celeste piu’ lontano mai esplorato dall’uomo: un oggetto coperto di ghiaccio nella Fascia di Kuiper soprannominato Ultima Thule, che dista ben 6,4 miliardi di chilometri dalla Terra. Alle 00:33 (le 6:33 di questa mattina in Italia) la New Horizons ...

Capodanno a New York - un milione attesi a Times Square. Per la prima volta - un drone volerà per la sicurezza : Oltre un milione di persone è atteso a Times Square, la celebre piazza di New York City scelta da molti come destinazione per celebrare la fine del vecchio anno e l'inizio di quello nuovo. Mentre sul numero di individui che la piazza può ospitare è in corso un dibattito (il sindaco dice 2 milioni, chi centomila), nessuna minaccia terroristica è stata individuata. Per garantire comunque la massima sicurezza, più di 200 tra auto della polizia e ...

Capodanno 2019 - New Horizons sorvola Ultima Thule : il fly-by più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali : Il 1 gennaio 2019 la sonda spaziale New Horizons della Nasa – che nel 2015 ha raggiunto Plutone regalandosi le prime foto del pianeta – effettuerà il fly-by (sorvolo ravvicinato) più lontano nella storia delle esplorazioni spaziali. Sarà un Capodanno speciale per l’agenzia spaziale Usa. La sonda raggiungerà la distanza minima prevista, circa 3500 chilometri da Ultima Thule, un corpo celeste appartenente alla fascia di Kuiper ...

