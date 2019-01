Calciomercato Milan | il doppio colpo di Leonardo per rispondere al “no” di Muriel

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Calciomercato Milan - dal futuro di Higuain alla suggestione… Boateng : ecco i nomi per il futuro attacco rossonero : Il Pipita verrà riscattato dalla Juventus solo in caso di Champions League, intanto i dirigenti rossoneri sfogliano la margherita per rinforzare il reparto offensivo già a gennaio Un posto in Champions League da arpionare, un obiettivo concreto che resta ampiamente alla portata del Milan. Uno solo il punto che divide i rossoneri dalla Lazio, un gap irrisorio che il club di via Aldo Rossi spera di eliminare già alla ripresa del ...

Calciomercato Milan - Muriel alla Fiorentina : c'è Gabbiadini : La pista concreta, scrive 'La Gazzetta dello Sport', porta a Manolo Gabbiadini . Come raccontato da Calciomercato.it, Gabbiadini può lasciare il Southampton per 13/15 milioni di euro e piace anche a ...

Calciomercato Milan – Muriel si allontana : ha dato la sua parola alla Fiorentina ma… : Fra Luis Muriel e il Milan si inserisce la Fiorentina, o meglio, il club Viola si era già mosso in anticipo: il colombiano aveva già dato la sua parola ai toscani prima che i rossoneri gli facessero la corte Il mercato di riparazione deve ancora iniziare ma c’è già la prima intrigante telenovela. Luis Muriel sembrava ormai promesso al Milan come rinforzo offensivo in grado di dare il cambio ad Higuain e Cutrone oppure, perché no, inserirsi ...

Calciomercato Milan - sfuma Pato! Saudade e la malattia della sorella : il ‘Papero’ vuole tornare in Brasile : Alexander Pato, più volte accostato al Milan, è pronto a ritornare in Brasile: la voglia di giocare nel suo Paese e la volontà di stare vicino alla sorella dopo la malattia, allontanano il ‘Papero’ dai rossoneri Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Higuain e Cutrone e possa risolvere, numericamente, il problema della carenza di punte per il nuovo 4-4-2 varato da Gattuso. In passato era stato ...

Calciomercato Roma - Muriel si offre ai rossoneri : sfida col Milan : Calciomercato Roma, LA SITUAZIONE Muriel- Nel prossimo mercato invernale Luis Muriel potrebbe far ritorno in Serie A. L’ex Sampdoria in Liga non è riuscito ad affermarsi, poco protagonista nella cavalcata che ha portato gli andalusi nelle parti altissime del campionato spagnolo. Mister Machìn non pare aver puntato sull’esterno colombiano, che si sta guardando attorno per […] L'articolo Calciomercato Roma, Muriel si offre ai rossoneri: ...

Calciomercato - Milan su Muriel : ma la Fiorentina è avanti : Il Milan pensa a Luis Muriel per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ammissione di un interesse rossonero concreto che arriva direttamente da Gattuso nel post partita del match vinto contro la ...

Calciomercato Milan - nel mirino Dani Olmo della Dinamo Zagabria : Calciomercato Milan – Sono settimane sicuramente non facili quelle trascorse in casa Milan. Tra prestazioni e risultati deludenti, un tecnico in bilico come Gennaro Gattuso e una lista lunghissima di giocatori infortunati, la dirigenza rossonera è alle prese con diverse patate bollenti. L’arrivo della sessione invernale di Calciomercato potrebbe però dare una mano al club […] L'articolo Calciomercato Milan, nel mirino Dani Olmo ...