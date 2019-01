Calciomercato | gli svincolati del 2019 | quante occasioni per i club di Serie A FOTO ...

LIVE Calciomercato invernale - gli affari e le trattative del 1° gennaio in DIRETTA : Juventus su James Rodriguez - l’Inter sogna Kroos. Milan : Muriel o Gabbiadini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 1° gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo Capodanno. Dopo i festeggiamenti per l’arrivo del 2019, si torna subito in scena per imbastire i vari colpi di questa finestra di riparazione che scatterà ufficialmente il 3 gennaio e che si concluderà il 31 gennaio. In questa giornata che apre il nuovo anno ...

Calciomercato Cagliari - Maran ha le idee chiare : ecco l’identikit del calciatore richiesto : Calciomercato Cagliari, la società sarda si è messa in moto per accontentare il tecnico Rolando Maran in vista della sessione invernale Calciomercato Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha richieste precise per il mercato invernale. Ha infatti chiesto alla società un calciatore che possa prendere il posto tatticamente dell’infortunato Castro. In un primo momento l’assalto a Soriano sembrava andare a buon fine, ma ...

Calciomercato Serie A - da Modric a Pogba : ecco come può migliorare il nostro campionato : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati […] L'articolo Calciomercato Serie A, da Modric a Pogba: ecco come può migliorare il nostro campionato proviene da Serie ...

Calciomercato Chelsea : Pulisic in arrivo a luglio : Calciomercato Premier League: lo statunitense ha un contratto con il Borussia Dortmund fino a luglio del 2020, ma il Chelsea avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore.Calciomercato Chelsea Pulisic / Arriveranno rinforzi per Maurizio Sarri. L’allenatore del Chelsea ha già iniziato a pensare ai prossimi acquisti e il club londinese si è già messo in moto per accontentarlo. Nelle ultime ore, infatti, secondo quanto riportato ...

Calciomercato Napoli - super offerta al Cagliari per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, super offerta al Cagliari per ...

Calciomercato Siviglia : Banega all’Arsenal a gennaio? : Calciomercato Premier League: il futuro di Ever Banega può essere nuovamente lontano da Siviglia. I Gunners, a gennaio, sono a caccia di un rinforzo a metà campo.Calciomercato-Siviglia-Banega-Arsenal. Dopo la non esaltante esperienza nel campionato italiano con la maglia dell’Inter, il centrocampista argentino del Siviglia potrebbe lasciare il club andaluso a gennaio.Sulle tracce di Ever Banega, secondo il ‘Daily Star’, ci ...

Calciomercato Siviglia : Banega all’Arsenal a gennaio? : Calciomercato Premier League: il futuro di Ever Banega può essere nuovamente lontano da Siviglia. I Gunners, a gennaio, sono a caccia di un rinforzo a metà campo.Calciomercato-Siviglia-Banega-Arsenal. Dopo la non esaltante esperienza nel campionato italiano con la maglia dell’Inter, il centrocampista argentino del Siviglia potrebbe lasciare il club andaluso a gennaio.Sulle tracce di Ever Banega, secondo il ‘Daily Star’, ci ...

Calciomercato Serie A - gli obiettivi delle big : le ultime : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati […] L'articolo Calciomercato Serie A, gli obiettivi delle big: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Calciomercato - Kovacic : 'Chelsea scelta giusta - voglio restare qui. Hazard? Mi ha chiesto informazioni sul Real Madrid' : Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...

INTER NAPOLI - SPALLETTI 'ANCELOTTI FA DAVVERO PAURA' / 'Calciomercato? Non c'è qualcosa di meglio dei nostri' : Luciano SPALLETTI ha parlato alla vigilia di INTER NAPOLI, ammettendo la grande stima e anche un po' il timore nei confronti del collega Carlo Ancelotti.

Calciomercato - Juve in pole per Aaron Ramsey : il profilo. Quando i bianconeri 'prenotano' gli acquisti a gennaio : Tra campionato e coppe, la testa della Juventus è anche rivolta al Calciomercato. I bianconeri preparano la sessione invernale e l'obiettivo è già stabilito: si tratta di Aaron Ramsey . La dirigenza è ...

Calciomercato - asse Torino-Milano-Londra : i calciatori pronti a cambiare maglia a gennaio : Si avvicina sempre di più la finestra di mercato di gennaio, le squadre del campionato di Serie A sono al lavoro per completare le rose in vista della seconda parte di stagione, asse Torino-Milano-Londra sempre più calda. Partiamo dai difensori, sempre più vicino l’addio alla Juventus di Daniele Rugani, sembra essere giunta al capolinea l’esperienza del difensore con il club bianconero, l’addio dovrebbe materializzarsi ...

Calciomercato Cagliari - si fa sul serio per un centrocampista del Boca : Il Cagliari è sulle tracce di Nahitan Nandez. Per il centrocampista del Boca, protagonista ai mondiali russi con la maglia dell’Uruguay, i sardi avrebbero formulato un’offerta ufficiale, come ha rivelato il procuratore del giocatore ai microfoni di TyC Sports: “In questo momento ho un’offerta da parte del Cagliari. Il Boca Juniors la valuterà e poi mi faranno sapere. Nandez, dopo la finale, mi ha detto che per rimanere al ...

Calciomercato - Sarri chiama Higuain al Chelsea : “giocatore meraviglioso” : Higuain Chelsea – Torna vivo l’interesse del Chelsea per l’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, per la finestra di gennaio. L’argentino è stato un obiettivo del manager del Chelsea, Maurizio Sarri, la scorsa estate e il club inglese ha tenuto colloqui iniziali con la Juventus. Tuttavia, le trattative non si sono sviluppate e l’attaccante si è trasferito al […] L'articolo Calciomercato, Sarri chiama Higuain ...