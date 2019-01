Muriel alla Fiorentina - è ufficiale : primo colpo di Calciomercato : Il primo colpo di calciomercato del 2019 arriva dalla Fiorentina. I viola hanno deciso di rinforzare il reparto offensivo con Luis Muriel, attaccante già noto in Italia. Il colombiano, infatti, ha ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale il primo colpo della sessione invernale : Muriel è un nuovo giocatore viola : Il club viola ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Sampdoria, che arriva in prestito con diritto di riscatto La Fiorentina accoglie Luis Muriel, il club viola annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’attaccante colombiano, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. LaPresse/Valerio Andreani Battuta dunque la concorrenza del Milan, che si era interessato all’ex Samp per le sue caratteristiche da ...

Calciomercato - Genoa e Fiorentina al tavolo delle trattative : possibile uno scambio in attacco : Nell’ormai imminente mercato di gennaio potrebbero vedersi degli scambi tra club della Serie A. Detto della possibile trattativa tra SPAL e Chievo che coinvolgerebbe Paloschi e Stepinski, anche Genoa e Fiorentina stanno pensando ad intavolare una trattativa con in ballo un attaccante per parte. I viola, alle prese con difficoltà realizzative e con l’assenza di un’alternativa a Simeone, mettono sul piatto Cyril Thereau, ...

Calciomercato Milan - Muriel alla Fiorentina : c'è Gabbiadini : La pista concreta, scrive 'La Gazzetta dello Sport', porta a Manolo Gabbiadini . Come raccontato da Calciomercato.it, Gabbiadini può lasciare il Southampton per 13/15 milioni di euro e piace anche a ...

Calciomercato Milan – Muriel si allontana : ha dato la sua parola alla Fiorentina ma… : Fra Luis Muriel e il Milan si inserisce la Fiorentina, o meglio, il club Viola si era già mosso in anticipo: il colombiano aveva già dato la sua parola ai toscani prima che i rossoneri gli facessero la corte Il mercato di riparazione deve ancora iniziare ma c’è già la prima intrigante telenovela. Luis Muriel sembrava ormai promesso al Milan come rinforzo offensivo in grado di dare il cambio ad Higuain e Cutrone oppure, perché no, inserirsi ...

Calciomercato Milan - la Fiorentina beffa i rossoneri per Muriel : Calciomercato Milan – Nella serata di ieri tutto lasciava pensare che il matrimonio tra il Milan e Luis Muriel si dovesse fare e che fosse dunque questioni di giorni per arrivare alla fumata bianca con il Siviglia. In meno di 24 ore però tutto pare essere cambiato ed il club rossonero adesso appare lontanissimo al […] L'articolo Calciomercato Milan, la Fiorentina beffa i rossoneri per Muriel proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Calciomercato - Milan su Muriel : ma la Fiorentina è avanti : Il Milan pensa a Luis Muriel per rinforzare il proprio reparto offensivo. Ammissione di un interesse rossonero concreto che arriva direttamente da Gattuso nel post partita del match vinto contro la ...

Calciomercato : Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina si frega le mani : Manolo Gabbiadini ha chiesto la cessione al Southampton e la Fiorentina sembra essere interessata all’acquisto del centravanti Manolo Gabbiadini ha le valigie pronte in vista della sessione di Calciomercato di gennaio. Il calciatore ex Napoli sta faticando a trovare ritmo in Premier League, nonostante un discreto finale di stagione nella passata edizione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, l’attaccante del Southampton ...

Il Calciomercato del giorno – Fiorentina - rivoluzione in attacco : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina è al lavoro per prepare la prossima partita di campionato contro il Milan, il club viola è reduce dal successo in rimonta contro l’Empoli, sono due i risultati utili consecutivi dopo il pareggio contro il Sassuolo. La dirigenza nel frattempo è al lavoro sul mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa da mettere a disposizione all’allenatore Stefano Pioli. L’intenzione è quella ...

Fiorentina - nel Calciomercato di gennaio si muoverà con prudenza : Diawara primo obiettivo : Con il calciomercato invernale alle porte, oggi ci occupiamo dei movimenti in entrata ed in uscita della Fiorentina, che gli addetti ai lavori pronosticano tra le società più attive nel mercato di riparazione. Fiorentina: l’ideale sarebbe acquistare 3 giocatori Dopo 16 giornate del nostro campionato sono chiare le esigenze tecnico-tattiche di mister Pioli. Alla Fiorentina manca un’alternativa a Simeone, capace di giocare anche assieme ...

Calciomercato Fiorentina - rivoluzione in attacco : chi arriva e chi parte [FOTO] : 1/8 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Fiorentina - attaccante cercasi : Corvino al lavoro tra vecchie e nuove piste : Calciomercato Fiorentina, mister Pioli avrà un centravanti di peso dalla sessione di gennaio dopo il probabile addio di Thereau Calciomercato Fiorentina, la sessione invernale si avvicina e Pantaleo Corvino è sempre più attivo alla ricerca degli uomini giusti per puntellare la rosa di mister Pioli. Di certo arriverà un centravanti, data l’imminente cessione di Thereau, il quale non sembra più rientrare nei piani del tecnico viola. Le ...

Calciomercato Napoli - si tenta di imbastire uno scambio con la Fiorentina per gennaio : Mario Giuffredi, nuovo agente di Jordan Veretout, potrebbe essere la chiave per intavolare un interessante scambio tra Napoli e Fiorentina nella finestra di mercato che si appresta ad aprirsi. Il centrocampista è da tempo un obiettivo dei partenopei e Giuffredi, che rappresenta anche Mario Rui e Hysaj, potrebbe essere il tramite ideale per avviare le trattative. “Potrebbe tranquillamente giocare nelle squadre più forti d’Europa e ...

Calciomercato Fiorentina - rinforzi a tutto campo per tornare in Europa [GALLERY] : 1/9 LaPresse/Massimo Paolone ...