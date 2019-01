lanotiziasportiva

: #calciomercato #celtic: tre obiettivi per gennaio - notiziasportiva : #calciomercato #celtic: tre obiettivi per gennaio - PiazzettaSport : RT @PodcastRepor: Il Celtic piomba su #Castagne ???? dell'#Atalanta #Calciomercato - PodcastRepor : Il Celtic piomba su #Castagne ???? dell'#Atalanta #Calciomercato -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Scottish Premiership: secondo il Daily Star ilè pronto a mettere a segno tre colpi per il mercato di/ Dopo la sconfitta subita nell’Old Firm dagli acerrimi rivali dei Rangers a distanza di sei anni, ilsicuramente tornerà a fare mercato nella sessione diattraverso una serie di operazioni che rinforzeranno la rosa messa a disposizione di Brendan Rodgers.Secondo il ‘Daily Star’, sono tre i nomi in ballo in entrata, per una squadra che nel mese di febbraio dovrà disputare molti impegni, tra cui la doppia sfida dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Valencia e che in campionato, dopo anni di dominio incontrastato, ha ritrovato nella formazione guidata da Steven Gerrard un avversario credibile per la lotta al titolo.A seconda degli sviluppi in uscita, ildeldel mese ...