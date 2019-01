Calciomercato | Bayern Monaco | parla Lewandowski

Calciomercato - Chelsea su un calciatore del Bayern Monaco : Il Calciomercato non si ferma mai con le squadre che progettano i grandi colpi estivi quando ancora deve aprirsi la sessione invernale. Una di queste è il Chelsea, che avrebbe messo nel mirino un difensore del Bayern Monaco. Si tratterebbe di Mats Hummels, per il quale si parla anche di un possibile trasferimento già a gennaio. Difficilmente, però, i bavaresi si priveranno di uno dei loro migliori difensori a metà stagione. Il Sun afferma ...

Calciomercato - Bayern Monaco su Lucas Hernandez : l'Atletico Madrid smentisce : Secondo la testata spagnola, sarebbe già pronto anche il contratto da sottoporre al laterale francese, campione del mondo con la sua nazionale: l'accordo sarebbe della durata di quattro stagioni. ...

Calciomercato - Lucas Hernandez al Bayern Monaco : Se questa cifra sarà confermata , alcune fonti parlano di 80 milioni, , renderà il campione del mondo i l difensore più pagato della storia del Calciomercato superando Van Dijk pagato circa 83 ...

Calciomercato Juventus - duello col Bayern per Isco : Il rapporto fra l'ex Malaga e il tecnico Solari non è dei migliori e, stando a quanto riportato da 'Sport Bild', il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare la sua mossa. Per altre notizie sul mercato dei ...

Calciomercato Juventus - occhi puntati in casa Roma : è sfida con il Bayern Monaco per Manolas : Il difensore greco è nel mirino dei bianconeri, che dovranno battere l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco Suona l’allarme in casa Roma, Juventus e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kostas Manolas. Il club bianconero e quello bavarese hanno già mandato i primi segnali, studiando la clausola di risoluzione presente nel contratto del difensore greco, che potrebbe essere acquistato versando nelle casse giallorosse 36 ...

Calciomercato - su Kovac l’ombra di un tecnico titolato : ma il Bayern lo conferma : Dopo anni di dominio incontrastato in Bundesliga, il Bayern sta riscontrando qualche difficoltà di troppo durante la stagione in corso. L’inizio sembrava promettere bene, ma poi diversi risultati deludenti hanno prima riavvicinato le inseguitrici e poi fatto perdere ai bavaresi la prima posizione in classifica. Kovac non godrebbe della piena fiducia dello spogliatoio, come dimostrano le discussioni con Rodriguez e la sconfitta ...

Calciomercato Bayern Monaco - sprint per Pepe : Lo riferisce 'Sport Bild'. Come svelato da Calciomercato.it, lo scorso luglio Monchi avrebbe potuto prendere Pepe per circa 20 milioni di euro appena sfumato l'affare Malcom. Calciomercato.it è stato ...