Calabria | nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando | distrutta una quindicina di

La Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP di nuovo protagonista da McDonald’s : Best seller del 2018 con 6 milioni di hamburger venduti, My Selection BBQ, il panino con salsa a base di Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Aceto Balsamico di Modena IGP, sarà presente anche nella seconda edizione di My Selection, la linea di hamburger premium creati da McDonald’s e selezionati da Joe Bastianich. Ad accompagnarlo, due nuove ricette: My Selection Smoky, con Scamorza affumicata prodotta con latte 100% italiano e My Selection ...