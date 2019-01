«Buon anno» | gli auguri di Google per il 2019

Buon Anno! Ma non sempre Capodanno è l’1 Gennaio : ecco come diverse culture del mondo festeggiano l’inizio del Nuovo Anno : Manca ormai poco all’arrivo del 2019. Mentre la maggior parte del mondo si sta già preparando per festeggiare l’inizio del Nuovo Anno l’1 Gennaio, ci sono molte culture che riconoscono l’evento in date differenti. ecco 5 celebrazioni culturali del Nuovo Anno che si verificano, invece, nel corso di tutto l’Anno. 1. Nuovo Anno Lunare (Cina) Per 15 giorni, miliardi di persone in Cina e in altri Paesi asiatici, come Indonesia e Vietnam, festeggiano ...