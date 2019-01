Buon 2019! Gli auguri dello sport

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio . Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buon i propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggia mo il Capod Anno proprio l’1 Gennaio ? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri . Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Felice Anno Nuovo! Auguri di Buon Capodanno 2019! Ecco le più belle FRASI - CITAZIONI e PROVERBI per la notte di San Silvestro : Felice Anno Nuovo! Dopo la notte di San Silvestro, il CapodAnno è simbolo di un nuovo capitolo che sta per iniziare, con tutto quel che ne consegue, tra cui molti Buoni propositi. Sono tanti anche i rituali scaramantici per il primo dell’Anno che spesso vengono rispettati come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati. Per approfondire: San Silvestro e CapodAnno: le ...