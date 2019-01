Buon 2019 a tutti gli Italiani

Buon ANNO! CAPODANNO 2019 - TRA FESTE E NUOVI PROPOSITI/ Social invasi dagli auguri : politici e 'istituzioni' : BUON ANNO! CAPODANNO 2019, FESTE e NUOVI PROPOSITI: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

Buon 2019 a tutte le donne che lottano. Andiamo avanti - sempre più streghe : Il 2018 ci ha viste impegnate a spiegare agli antiabortisti che non ne possiamo più di vedere minata la legge 194. Con il governo di destra le affermazioni reazionarie di certi politici si sono moltiplicate. Tutti a dire alle donne com’è bello portare avanti una gravidanza non voluta o com’è bello non portare avanti la gravidanza se il figlio è quello di una coppia gay. Le stesse persone che hanno problemi con gli aborti poi ...

Buon 2019! Gli auguri dello sport : sportMEDIASET SUPERHOMEPAGE Buon 2019, gli auguri dello sport Buon 2019, gli auguri dello sport Facebook Twitter Google+ Instagram LinkedIn WhatsApp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Slideshow Zoom prima foto precedente successiva ultima foto

«Buon anno» - gli auguri di Google per il 2019 : Anche per questa fine dell'anno Google ha deciso di fare un doodle speciale: i protagonisti sono due piccoli elefanti

5 Buoni propositi per iniziare il 2019 con la giusta carica : È tradizione, ogni anno, avere dei buoni propositi per partire col piede giusto e dare un calcio agli errori del passato. Alcune volte riusciamo a mantenerli, altre un po’ meno. E se alcuni, come l’andare in palestra o la dieta, sono disattesi il 99% delle volte, altri possono essere invece la nostra stella polare del 2019. Come? Guardando le cose dalla giusta prospettiva e cercando di rimanere fissi e determinati sui propri principi. Non ...

GEO-FINANZA/ 2019 - tre Buone notizie per il Pil italiano : Nel 2019 la crescita dell'economia italiana dipenderà principalmente dalla ripresa dell'export. E sembra poterci essere ottimismo sul tema

Buon 2019...ecco ciò che ci lasciamo alle spalle : Oggi inizia un nuovo anno, ma inevitabilmente si fa anche un bilancio di quello che va in archivio. Un anno ricco di notizie e di fatti

Buon Anno 2019! Dal 45 a.C. ai giorni nostri - ecco perché il primo giorno del Nuovo Anno si festeggia l’1 Gennaio : Siamo vicinissimi all’inizio del 2019, che scoccherà tra qualche ora, alla mezzanotte dell’1 Gennaio. Ovviamente è tutto un fermento di feste, celebrazioni e Buoni propositi, ma vi siete mai chiesti perché festeggiamo il CapodAnno proprio l’1 Gennaio? ecco come è iniziato tutto nel 45 a.C. e come la tradizione è giunta ai giorni nostri. Il calendario giuliano “All’epoca, il calendario romano che veniva osservato aveva solo 10 mesi, quindi l’1 ...

Auguri di Capodanno : Buon Anno! Felice 2019! Ecco IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI : 1/86 ...

Buongiorno! Buon inizio 2019! Buon Gennaio! Ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/77 ...

Auguri! Buon Capodanno 2019! Felice Anno Nuovo! Ecco IMMAGINI - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI : 1/86 ...

Auguri e Buon 2019 da parte di Surface Phone Italia : La mezzanotte è appena arrivata e tutto il team di Surface Phone Italia vi augura un felice anno nuovo. Un 2019 che, per quanto riguarda Microsoft, si prospetta interessante con Windows Core OS, Surface Centaurus, nuove console Xbox, HoloLens 2 e chissà magari anche Andromeda per concludere in bellezza. A tal proposito vogliamo ricordarvi che nel 2009, quindi ben 10 anni fa, Microsoft realizzò un particolare video concept all’interno del ...

AUGURI Buon ANNO 2019 - FELICE CAPODANNO/ Frasi - video e immagini : Simona Ventura si commuove... : AUGURI CapodANNO 2019: Frasi BUON ANNO, immagini, sticker WhatsApp, adesivi Facebook, stati Instagram e video da condividere con i cari e sui social

Buon 2019 - gli aggiornamenti riprendono martedì 1 gennaio : La redazione AdnKronos vi augura un felice anno nuovo. Gli aggiornamenti del sito riprenderanno martedì 1 gennaio.