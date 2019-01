Brasile | si insedia il presidente Bolsonaro

vanityfair

: Brasile, Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente #JairBolsonaro - MediasetTgcom24 : Brasile, Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente #JairBolsonaro - Corriere : Bolsonaro è presidente: «Cambieremo il Paese» Foto: la cerimonia, la folla - Corriere : Brasile, Bolsonaro è presidente: «Cambieremo il destino del Paese» -

(Di martedì 1 gennaio 2019), il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo di, il trionfo diSono le 14,15 a Brasilia, quando il corteo di auto blindate lascia la residenza immersa nel verde Granja do Torto per avviarsi alla monumentale piazza dei Três Poderes disegnata da Oscar Niemeyer. Della pioggia è rimasto un lieve profumo che alleggerisce la temperatura di 24 gradi.Eccezionali misure di sicurezza hanno tenuto a bada le minacce di protesta e tutto procede nel migliore dei modi nonostante si temesse il peggio dopo che i parlamentari della sinistra e addirittura la exDilma Roussef avevano annunciato che non si sarebbero presentati ...