Brasile | inizia ufficialmente l' era Bolsonaro

F1 stasera in tv - GP Brasile 2018 : a che ora inizia e su che canale vederlo : stasera va in scena il GP del Brasile 2018, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos prepariamoci ad assistere ad un grande spettacolo. Il campionato riservato ai piloti è già deciso: Lewis Hamilton ha ottenuto il suo quinto titolo, il quarto con la Mercedes. Tuttavia, l’interesse dei top team sarà quello di centrare il successo di tappa e, nel caso delle Frecce d’Argento e della Ferrari, giocarsi il ...

