Brasile | Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente

Brasile - Bolsonaro è presidente. Guiderà un governo di ultradestra - con due sole donne e sette militari : Misogino, pro-armi, populista estremista. Il giorno di Jair Bolsonaro è arrivato. L’ex capitano diventa ufficialmente presidente del Brasile e promette di “cambiare il destino” del Paese, scivolato negli ultimi anni in una profonda crisi dopo gli anni del boom e degli scandali della sinistra di Lula e Rousseff. “Abbiamo creato la nostra equipe con una forma tecnica, senza l’inclinazione politica che ha trasformato lo ...

Bolsonaro si insedia : «Cambieremo il destino del Brasile». Sfilata in Rolls con Michelle : Jair Bolsonaro è stato proclamato il presidente brasiliano durante la cerimonia solenne nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro si insedia quindi oggi insieme al suo vice, il...

Brasile - si insedia Bolsonaro 'Cambieremo il destino del paese' - : Il vincitore delle elezioni ed ex militante di destra ha postato su Twitter un video in cui chiede il sostegno dei cittadini. E sull'attentato ai suoi danni dello scorso settembre: "Ringrazio Dio di ...

Brasile - inizia ufficialmente l'era Bolsonaro : Il Brasile ha oltre 200 milioni di abitanti ed è la prima economia del Sudamerica: in politica estera il nuovo presidente sarà pienamente allineato con Trump e con le destre europee, in assoluta ...

Brasile - si insedia il presidente Bolsonaro Alla cerimonia anche Orban e Netanyahu : Inizia l’era di Jair Bolsonaro. L’insediamento del neo presidente del Brasile – dopo la vittoria con il 55,2% dei consensi contro Fernando Haddad – è in programma a Brasilia martedì 1 gennaio e vedrà la partecipazione, oltre che di diversi capi di Stato, del premier israeliano Benyamin Netanyahu, di quello ungherese Viktor Orban e del segretario di stato americano Mike Pompeo, in rappresentanza di Donald Trump. Per ...

Brasile - un ministro dell'Agricoltura all'investitura di Bolsonaro : Dire che è una presenza di basso profilo politico, non è mancanza di rispetto per il diretto interessato. Ma una constatazione di fatto. Alla cerimonia d'insediamento di Jair Bolsonaro, come nuovo presidente del Brasile, l'Italia sarà rappresentata dal ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. Cosa c'entri il titolare dell'Agricoltura con un evento che ha smosso politici di ben altro calibro, dal premier israeliano ...

Brasile - Bolsonaro : "Via la spazzatura marxista dalle scuole" : Jair Bolsonaro prepara il suo insediamento come presidente del Brasile.Domani, il leader della destra brasiliana diventerà ufficialmente presidente, e in questi giorni ha già comunicato i primi provvedimenti che prenderà una volta insediato a Brasilia.E a poche ore dalla cerimonia, che si prevede particolarmente blindata con il dispiegamento anche dei cacciabombardieri sui cieli della capitale, arriva un tweet particolarmente polemico, questa ...

Il ciclone Bolsonaro dal 1 gennaio alla guida del Brasile : ... quasi brutale, di risolvere problemi annosi: lotta alla corruzione e criminalità con un ritorno all'ordine dei tempi della dittatura militare, liberalizzazione per rilanciare l'economia in crisi, ...

Il Brasile verso l'era Bolsonaro : l'ora dei fatti dopo gli slogan e le promesse : Tra i fedelissimi del futuro presidente ci sono l'ultraliberale Paulo Guedes all'Economia, il generale e mentore Augusto Heleno alla Sicurezza pubblica, il giudice simbolo del Lava Jato Sergio Moro ...

Jair Bolsonaro liberalizza le armi in Brasile : Svolta in Brasile. Il presidente eletto Jair Bolsonaro ha annunciato su Twitter che autorizzerà, attraverso un decreto, il porto libero

Brasile - Bolsonaro ritiene giusto non aver invitato leader di Cuba al suo insediamento - : Il 17 dicembre scorso il ministero degli Esteri brasiliano ha annunciato l'annullamento degli inviti all'insediamento del presidente neoeletto ai rappresentanti di Cuba e Venezuela. Il futuro ministro ...

"Per il Brasile di Bolsonaro sarebbe un suicidio allontanarsi da Cina e BRICS" - : Le dichiarazioni del nuovo presidente Jair Bolsonaro e dei suoi stretti collaboratori ci fanno pensare che con l'avvento del nuovo governo, la politica estera brasiliana cambierà un po', mettendo in ...