Bottrop - travolge la folla con l'auto : 4 feriti gravi. «Movente xenofobo» : Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'auto mobile, in quello che appare...

Travolge la folla con l'auto - 4 feriti gravi a Bottrop - in Germania. «Forse attacco a stranieri» : Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare...