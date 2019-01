Botti | tre feriti nel messinese | ventenne ricoverato

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di Botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in tre perdono una mano : Il divieto di utilizzare botti e petardi, sancito da quasi tutte le città italiane, è stato abbondantemente ignorato. Per fortuna non si registrano feriti gravi ma il numero di interventi dei vigili ...

Capodanno - ignorato ovunque il divieto di Botti e petardi : donna ferita al petto da un razzo a Benevento - in tre perdono una mano : In aumento gli interventi dei Vigili del Fuoco: 160 solo a Roma, decine i roghi di cassonetti e rifiuti

Roma : sequestrata - oltre mezza tonnellata di 'Botti illegali' : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a sequestro 650 kg di fuochi pirotecnici illegali e denunciato 8 persone nel corso dei controlli svolti negli ...

Napoli : i militari della Guardia di Finanza - hanno sequestrato oltre 7 quintali di Botti illegali : Con l'approssimarsi delle celebrazioni di fine anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli prosegue con l'intensificazione delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti in ...

I Botti proibiti al tempo di internet : 'bancarelle online' nel Napoletano - tre arresti : Giugliano. I botti proibiti al tempo di internet: bancarelle online dove acquistare tutto il peggio che c'è dei fuochi artificiali illegale quali 'cipolle', 'rendine', 'supecobra' e vere e proprie ...

Wall Street dopo i Botti di Capodanno - ecco 19 Titoli BUY : ... come in molti temono, la crescita dell' economia a stelle e strisce tenderà a rallentare. I Titoli delle società candidate al rimbalzo per il prossimo anno In altre parole, i Titoli maggiormente ...

Trento. Botti di Capodanno : il Comune raccomanda moderazione e prudenza : Per i festeggiamenti di Capodanno l’Amministrazione comunale di Trento raccomanda un utilizzo contenuto di petardi e fuochi d’artificio. Per rispetto

Botti : sequestrati 429.715 pezzi in due attività commerciali a Napoli - tre arresti : I finanzieri del gruppo pronto impiego di Napoli, nel corso di due distinti interventi, hanno individuato due attività commerciali che proponevano la vendita materiale pirotecnico illegale, sottoponendo a sequestro 429.715 pezzi tra cui oltre 3.200 manufatti artigianali del tipo petardo, non convenzionali, volgarmente denominati “cobra, cipolle e trac” e con caratteristiche di vere e proprie bombe. Per sfuggire ai controlli delle ...

Capodanno : a Treviso Botti vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio : Treviso, 18 dic. (AdnKronos) - botti vietati dal 30 dicembre al 6 gennaio. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha firmato l’ordinanza che impedirà l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti e razzi su tutto il territorio comunale, tranne che nei luog

Questa sera sul Nove debutta Matteo Renzi : “La calunnia del Botticelli potremmo definirlo il quadro delle fake news” : Questa sera, sabato 15 dicembre alle 21.15 sul Nove, Matteo Renzi, racconterà oltre alle opere più famose conservate nella Galleria degli Uffizi (Tondo Doni, Madonna del Cardellino, la Venere del Botticelli) anche alcune meno note, come “La calunnia” del Botticelli. “Nell’opera del 1495 non c’è soltanto un cambio di stile da parte dell’artista, ma c’è anche un messaggio politico molto importante per oggi – afferma Renzi – il calunniato, la ...

Botti di calciomercato : ecco come potrebbero cambiare le big : Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati accostati a top club europei. […] L'articolo Botti di calciomercato: ecco come potrebbero cambiare le big proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Rapina a oreficeria - i malviventi portano via un Bottino di oltre 15mila euro : Pescara - Due uomini con il volto coperto hanno Rapinato il laboratorio di orificeria situato nella Strada comunale Piana a Pescara, i malviventi hanno infranto la vetrina del laboratorio con uno scooter, e minacciato la proprietaria si sono fatti consegnare monili in oro e argento per un valore di circa 15mila euro e si sono dati alla fuga. Sul posto subito dopo l'allarme sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara che hanno ...