Botti | gravi un ragazzo e una donna Due uomini perdono una mano A Napoli 37 feriti

Botti Capodanno - gravi un ragazzo a Milano e una donna in Campania : Botti Capodanno, gravi un ragazzo a Milano e una donna in Campania Nel Napoletano si contano 37 feriti , tra loro un 12enne che ha perso un dito. Un ragazzo ha perso una mano in Piemonte, un caso simile anche nel Salernitano. Nel Milanese un giovane è stato gravemente ustionato dall’esplosione di un ...

