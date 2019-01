Botti - donna colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Botti - donna in condizioni molto gravi : ANSA, - BENEVENTO, 1 GEN - Una donna di 36 anni è ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale Rummo di Benevento dopo essere stata colpita dalla scheggia di un grosso ordigno esploso all'esterno ...

Sandro Botticelli e La Madonna della melagrana - uno studio rivela : “C’è un cuore raffigurato nel dipinto” : Bisogna aguzzare la vista e si scopre il battito di un cuore. A cinque secoli di distanza, Sandro Botticelli continua a stupire. Nel suo capolavoro La Madonna della melagrana, oggi agli Uffizi di Firenze, l’artista avrebbe raffigurato l’anatomia dell’organo all’interno del frutto tenuto in mano da Gesù bambino, proprio davanti la parte sinistra del torace. Lo rivela lo studio pubblicato su Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery ...