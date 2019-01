Botti di Capodanno | proteste e feriti

Botti di Capodanno : 216 feriti - 13 gravi/ Bollettino di guerra : donna in pericolo di vita nel Beneventano : Botti di Capodanno: 216 feriti di cui 44 ricoverati, 13 sono gravi. Bollettino di guerra: mani amputate e falangi saltate.

Amputato il pene a un 39enne/ Taranto - Botti di Capodanno : uomo in condizioni gravissime : pene Amputato a un 39enne di Taranto: l'uomo vittima dei botti di fine anno, l'ordigno ha provocato diverse escoriazioni su tutto il corpo.

Capodanno all'insegna dei Botti - 3 persone in ospedale : per 2 gravi ferite alle mani : Tutti gli spettacoli, organizzati nelle piazze Agrigentine per festeggiare il passaggio dal 2018 al 2019, si sono svolti regolarmente: senza alcun problema di ordine pubblico. A presidiare le ...

Decine di feriti dopo i Botti di Capodanno in tutta Italia : un bollettino di guerra : Anche questo Capodanno si contano i feriti causati dagli spari dei botti di fine anno: sembra che i divieti e le ordinanze restrittive non siano stati seguiti alla lettera e si sono registrati molti incidenti nelle piazze e nelle strade Italiane. Nel milanese un ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di un petardo che gli è scoppiato in mano, ferendogli anche la testa ed il viso. La sua mano sinistra è stata maciullata dallo ...

Botti illegali di Capodanno - Polizia di Stato : 45 arresti e 200 denunce : Aumenta il numero delle persone arrestate nell’ambito dei controlli contro i Botti illegali di Capodanno: lo rende noto la Polizia di Stato. In manette quest’anno sono finite 45 persone rispetto alle 30 persone dell’anno scorso, mentre sono 200 le persone denunciate (un anno fa erano state 242). Le Forze dell’Ordine hanno inoltre sequestrato 579 lanciarazzi; 56 armi comuni da sparo; 76.101 munizioni; 7.229 chili di ...

Botti di Capodanno - a Bari divieti ignorati. Venti feriti in Puglia - nessuno è grave : Drasticamente ridotto il numero dei feriti a causa dei Botti, soddisfatto il comandante dei vigili: "Tutto bene". A Foggia due ustionati prima della mezzanotte e cassonetti incendiati

Botti di Capodanno - otto feriti in Calabria : E' di otto feriti, nessuno dei quali in condizioni gravi, il bilancio dei danni provocati dai Botti di Capodanno in Calabria. Il maggior numero di persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei ...

Botti di Capodanno - nessun morto ma tanti feriti : 'primato' a Napoli con 37 casi critici : Sono 37 i feriti solo a Napoli e provincia, uno in meno dell'anno scorso, ma la città partenopea resta pur sempre quella che ha il maggior numero di persone che hanno riportato danni a causa dell'utilizzo azzardato di Botti e petardi a Capodanno. nessuna vittima per il sesto anno consecutivo, ma il bilancio d'insieme dopo la notte di San Silvestro assomiglia ancora troppo a un bollettino di guerra. Ovunque, nelle principali città italiane, sono ...

A causa dei Botti di Capodanno : gravemente ustionato - un ragazzo 23enne di Cesate nel milanese : Al mattino di ogni Capodanno, come sempre accade si fa la conta dei feriti causati dallo scoppio dei fuochi d'artificio… legali o meno che fossero, ciò malgrado un po' in tutta Italia vigevano ...

Botti di Capodanno - gravi un uomo a Milano e una donna a Benevento : Un giovane ustionato, ricoverato in prognosi riservata a Milano, una donna in gravi condizioni a Benevento, un 19enne che ha perso una mano in Val di Susa. Sono i tre casi più seri dopo la notte di ...