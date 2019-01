Botti | 216 feriti Grave donna a Benevento Ragazzo perde la mano a Bardonecchia 

Botti : polizia - 216 feriti - 44 ricoverati : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Per il sesto anno di fila non ci sono stati morti a causa dei Botti di capodanno, ma il numero dei feriti è risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei ...

Botti - 216 feriti in Italia : 13 sono gravi. Donna colpita da scheggia di ordigno. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti che in un caso sono stati persino usati per aggredire l'equipaggio di un'ambulanza del...

Botti - bilancio della polizia : in totale 216 feriti - 44 ricoverati : Per il sesto anno di fila non ci sono stati morti a causa dei Botti di capodanno, ma il numero dei feriti e’ risultato in lieve aumento: 216, di cui 44 ricoverati, a fronte dei 212 dello scorso anno. E’ quanto emerge dal bilancio della polizia di Stato. I feriti lievi, con prognosi inferiore o uguale ai 40 giorni, sono 203. Quelli piu’ gravi, con prognosi superiore ai 40 giorni, sono 13 a fronte dei 9 dello scorso ...

