Bolsonaro si insedia | «Il Brasile sarà scorretto»

Brasile - si insedia il presidente Bolsonaro : Sono le 14,15 a Brasilia, quando il corteo di auto blindate lascia la residenza immersa nel verde Granja do Torto per avviarsi ...

Bolsonaro si insedia : «Cambieremo il destino del Brasile». Sfilata in Rolls con Michelle : Jair Bolsonaro è stato proclamato il presidente brasiliano durante la cerimonia solenne nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro si insedia quindi oggi insieme al suo vice, il...

L'insediamento di Bolsonaro - tra Orbán e Netanyahu : Come tradizione del Brasile, il nuovo presidente Jair Bolsonaro si insedia a Capodanno. Ma già prima ancora di entrare in carica ha iniziato a riallineare la diplomazia brasiliana ricevendo Netanyahu in quella che è la prima visita nel paese di un capo del governo israeliano, e firmando con lui un a

Brasile - si insedia il presidente Bolsonaro Alla cerimonia anche Orban e Netanyahu : Inizia l’era di Jair Bolsonaro. L’insediamento del neo presidente del Brasile – dopo la vittoria con il 55,2% dei consensi contro Fernando Haddad – è in programma a Brasilia martedì 1 gennaio e vedrà la partecipazione, oltre che di diversi capi di Stato, del premier israeliano Benyamin Netanyahu, di quello ungherese Viktor Orban e del segretario di stato americano Mike Pompeo, in rappresentanza di Donald Trump. Per ...