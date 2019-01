Bolsonaro si insedia : «Cambieremo il destino del Brasile». Sfilata in Rolls con Michelle : Jair Bolsonaro è stato proclamato il presidente brasiliano durante la cerimonia solenne nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro si insedia quindi oggi insieme al suo vice, il...

Bolsonaro si insedia : «Cambieremo il destino del Brasile». Sfilata in Rolls con Michelle : Jair Bolsonaro è stato proclamato il presidente brasiliano durante la cerimonia solenne nella sede del potere legislativo a Brasilia. Bolsonaro si insedia quindi oggi insieme al suo vice, il...

Brasile - si insedia Bolsonaro 'Cambieremo il destino del paese' - : Il vincitore delle elezioni ed ex militante di destra ha postato su Twitter un video in cui chiede il sostegno dei cittadini. E sull'attentato ai suoi danni dello scorso settembre: "Ringrazio Dio di ...

L'insediamento di Bolsonaro - tra Orbán e Netanyahu : Come tradizione del Brasile, il nuovo presidente Jair Bolsonaro si insedia a Capodanno. Ma già prima ancora di entrare in carica ha iniziato a riallineare la diplomazia brasiliana ricevendo Netanyahu in quella che è la prima visita nel paese di un capo del governo israeliano, e firmando con lui un a