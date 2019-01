Bolsonaro giura | ' Voglio un Brasile senza discriminazioni e divisioni'

Brasile - Bolsonaro giura come presidente : 20.36 Acclamato da decine di migliaia di sostenitori il leader della destra populista Jair Bolsonaro ha giurato e si è insediato come presidente del Brasile, insieme al suo vice,il generale Mourao. La proclamazione da parte del presidente del Senato, Oliveira, durante la cerimonia nella sede del potere legislativo a Brasilia. "Avremo un periodo di grandi sfide, ma anche di grande speranza",ha detto nel discorso d'insediamento."Abbiamo ...

Brasile - Bolsonaro presta giuramento e si insedia come presidente : Jair Bolsonaro, vincitore delle elezioni presidenziali, si è insediato come presidente del Brasile: a proclamarlo è stato il presidente del Senato, Eunício Oliveira, durante il giuramento e la ...

Netanyahu non andrà giuramento Bolsonaro : Secondo fonti ufficiali citate da queste testate, Netanyahu ha deciso di accorciare il suo viaggio in Brasile - che doveva durare cinque giorni- a causa della crisi politica in Israele. Resta ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : "Tutti i Paesi del mondo dovrebbero smettere di appoggiarlo e unirsi per liberare il Venezuela", ha aggiunto il futuro capo della diplomazia brasiliana. Il Brasile fa parte del cosiddetto Gruppo di ...

Maduro non invitato giuramento Bolsonaro : ANSA, - SAN PAOLO, 16 DIC - Il futuro ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha detto che il leader venezuelano Nicolas Maduro non è stato invitato all'insediamento presidenziale di Jair ...