Blitz anti-botti a Napoli e provincia | sequestrati 60 chili a Scampia

Roma : Blitz antidroga dei Carabinieri in zona Cassia - 2 arresti e sequestri cocaina : Roma – I Carabinieri delle Stazioni Roma Prima Porta e RomaCasalotti hanno arrestato 2 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo impegnati nell’attivita’ di contrasto al traffico di droga nelle zone di Roma nord, i Carabinieri sono riusciti ad arrivare ad un 66enne italiano che, fermato per un controllo, e’ stato trovato, nei pressi di una nota zona di spaccio, in possesso di circa 500 ...