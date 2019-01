Bimbo di 11 mesi sopravvive 35 ore a meno 18 gradi fra le macerie di un palazzo crollato

Russia - esplosione condominio : 8 morti - Bimbo di 11 mesi trovato vivo | : Continua a salire il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta il 31 dicembre a Magnitogorsk a causa di una fuga di gas. Oltre 30 persone risultano ancora disperse. I soccorritori hanno ...

Vicenza - Bimbo di 18 mesi muore soffocato dai popcorn : Una terribile tragedia si è verificata nella serata di ieri ad Arcugnano, nel vicentino, dove un bambino di un anno e mezzo è deceduto a causa di un popcorn che purtroppo non è riuscito a deglutire. Il brutto dramma si è verificato sotto gli occhi dei genitori, che hanno fatto di tutto per salvare la vita al bambino. Anche i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, sono stati vani. Pare che la famiglia ieri sera avesse deciso di trascorrere ...

Il Bimbo di 7 mesi che non vuole morire : l'incredibile storia di Bobby - massacrato dallo zio : Dopo ore di abusi riduce il nipote in fin di vita, ma quando i genitori decidono di staccare la spina il piccolo di riprende. Si tratta di un vero miracolo quello accaduto a Sidney, in Australia, al ...

Bimbo di 4 mesi morto in albergo - era con la sorellastra e la sua fidanzata : 'Trovate con eroina addosso' : Un Bimbo di 4 mesi è morto dopo essere stato trovato privo di sensi in un hotel di Midtown, a Manatthan . Era con la sorellastra di 24 anni e la fidanzata ventiseienne della giovane. Entrambe s ono ...

Torna la bufala del Bimbo di 17 mesi malato di leucemia fulminante - Avis : “Non rispondete all’appello” : E’ Tornato sulle Home di Facebook e su Messenger il messaggio virale che è in realtà una subdola bufala: un bambino di 17 mesi affetto da leucemia fulminante avrebbe bisogno urgente di ricevere sangue di gruppo B positivo. Il testo dice: “Giralo per favore bimbo di 17 mesi necessita di sangue GRUPPO B POSITIVO per leucemia fulminante. TEL 3282694447 RICCARDO CAPRICCIOLI FAI GIRARE LA MAIL È URGENTE E IMPORTANTE SE LA FERMI SEI UN ...

Incinta di 8 mesi - la vicina le taglia la pancia e le ruba il Bimbo : Una storia choc che vi farà accapponare la pelle. È accaduto nel Nord Dakota, negli Usa. Una ragazza di 22 anni, Incinta di 8 mesi, ha fatto una fine orribile: la sua vicina di casa le ha tagliato la pancia per rubarle il bambino e la ragazza è morta. La ragazza, di appena 22 anni, era un’infermiera molto amata da tutti per i suoi modi gentili e per la sua dolcezza. Anche il giorno in cui è rimasta uccisa, la ragazza aveva fatto una gentilezza ...

Mamma uccide figlio di 3 mesi : 'non ricordo nulla'/ Il padre non aveva riconosciuto il Bimbo? - Pomeriggio 5 - - IlSussidiario.net : Mamma uccide figlio di 3 mesi a Catania: depressione post partum dopo il mancato riconoscimento del bambino da parte del padre?

Catania - morte Bimbo 3 mesi : “Urgente attuare misure nazionali di sostegno e protezione per i neogenitori e i loro bambini” : “Una tragedia come quella accaduta a Catania che vede protagonisti un bambino di tre mesi e la sua mamma ci deve far riflettere sulla necessità di creare una rete di sostegno e protezione nei confronti di tutti i nuovi nati e dei loro genitori”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un ...

Scaraventa a terra Bimbo di 3 mesi : mamma accusata di omicidio : Una mamma di 26 anni è stata fermata dalla polizia a Catania con l'accusa di omicidio. La donna, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe ucciso il figlio di soli tre mesi lanciandolo a terra. Il piccolo sarebbe morto in ospedale lo scorso 15 novembre. A determinare la morte del bambino sarebbero state le gravi ferite riportate alla testa. La notizia è emersa soltanto oggi dopo che il personale del commissariato di Borgo Ognina ha ...