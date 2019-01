eurogamer

: #Bethesda al centro di nuove polemiche riguardo i materiali delle bottiglie di Nuka-Cola Dark - Eurogamer_it : #Bethesda al centro di nuove polemiche riguardo i materiali delle bottiglie di Nuka-Cola Dark - GameXperienceIT : Fallout 76: Bethesda è di nuovo al centro di alcune polemiche per una collezione speciale di Rum -… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)non è estranea a collaborazioni rivolte ad un pubblico adulto, ad esempio tempo fa lanciò insieme a Carlsberg una birra a tema Fallout. Purtroppo perperò, la sua nuovaDark sembra essere aldi una nuovo polemica.Come riporta Comicbook, nell'universo del gioco, laDark rappresenta il tentativo della società (fittizia) di entrare nel mercato degli alcolici, nella realtà la riproduzione di tale prodotto è venduta da Silver Screen Bottling Company per circa 80 dollari. Il problema è però che i molti utenti che hanno pre-ordinato il prodotto a settembre, ora si stanno lamentando per iscelti da, tutt'altro che di qualità. In effetti esaminando la bottiglia ci si rende subito conto di come sia fatta non di vetro ma di semplice plastica, l'etichetta è invece una semplice stampa a colori applicata con una colla poco ...