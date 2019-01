ATP Doha – Cecchinato sorride | esordio con vittoria per l’azzurro | Stachovs’kyj ko in due

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato regola in due set Sergiy Stakhovsky ed approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro, numero 20 del mondo, conquista l’accesso agli ottavi di finale dell’ATP di Doha 2019 (Qatar) superando l’ucraino Sergiy Stakhovsky (n.134 ATP) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match molto ben gestito dal siciliano che così inizia bene il suo anno, attendendo il nome del prossimo avversario dalla sfida tra il turco Cem Ilkel e ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Andreas Seppi subito eliminato da Andrey Rublev in due set : Doha non si rivela felice per i colori italiani: dopo Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini, esce di scena anche Andreas Seppi. L’altoatesino, che inizia la nuova stagione da numero 37 del ranking ATP, è stato superato dal russo Andrey Rublev, che ad oggi è numero 68, ma nello scorso febbraio occupava il 31° posto. Il punteggio finale di 7-5 6-1 deriva dal crollo di Seppi nell’ultima fase della partita, durata un’ora e 15 ...

ATP Doha – Italiani ancora in vacanza : dopo Berrettini e Lorenzi ko anche Seppi al primo turno : Andreas Seppi si arrende al primo turno dell’ATP di Doha così come Berrettini e Lorenzi: il tennista azzurro sconfitto da Rublev Sarà che ancora siamo in periodo di feste, ma gli Italiani sembrano aver preso ‘sotto gamba’ il primo appuntamento della nuova stagione. Nel primo turno del torneo di Doha che si gioca a cavallo fra 2018 e 2019, sono ben 3 gli Italiani che sono stati sconfitti nel loro rispettivo esordio. Berrettini ha perso ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Paolo Lorenzi eliminato. Ko in due set con lo spagnolo Verdasco : Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione per l’Italia del Tennis. Nel torneo ATP 250 di Doha, dopo la sconfitta di Matteo Berrettini, è arrivata anche quella di Paolo Lorenzi, che si è arreso in due set allo spagnolo Fernando Verdasco, numero 28 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Eppure la partita comincia bene per il Tennista azzurro, che si trova avanti sul 3-1 grazie al break ottenuto ...

ATP Doha – Il 2019 inizia male per gli italiani : Berrettini e Lorenzi ko al primo turno : Esordio amaro per Berrettini e Lorenzi al torneo Atp di Doha: gli azzurri ko rispettivamente contro Bautista e Verdasco Il 2019 degli azzurri del tennis non inizia nel modo desiderato: Berrettini e Lorenzo non possono infatti sorridere, in Qatar, per la prima amara sconfitta all’esordio del torneo Atp di Doha. Il 22enne romano ha ceduto in due set al più esperto Bautista: lo spagnolo ha trionfato col punteggio di 1-6, 4-6, dopo ...

Tennis - ATP Doha : Matteo Berrettini sconfitto in due set all’esordio dallo spagnolo Bautista Agut : Inizia con una sconfitta la nuova stagione Tennistica per Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto al primo turno del torneo ATP 250 di Doha dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 del mondo e settima testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 6-4 dopo poco meno di un’ora di gioco. Un primo set completamente dominato dall’iberico, che nei primi due turni al servizio non concede neanche un quindici ...

Tennis - ATP 250 Doha 2019 : Paolo Lorenzi entra in tabellone da lucky loser - sfiderà Verdasco : Paolo Lorenzi è entrato da lucky loser nel tabellone principale del torneo ATP 250 di Doha, prima competizione Tennistica della nuova stagione. Il senese era stato sconfitto nettamente dal lituano Ricardas Berankis per 6-4 7-6(4) nell’ultimo turno delle qualificazioni ma la fortuna gli sorride e può proseguire la propria avventura in Qatar. Il 37enne tornerà in campo domani (ore 13.30) per affrontare lo spagnolo Fernando Verdasco, testa di ...

Tennis – ATP di Doha : Lorenzi in scioltezza nelle qualificazioni - asfaltato il qatariota Al-Mutawa : L’azzurro non ha problemi a superare il proprio avversario, riuscito a conquistare solo un misero game Nessun problema per Paolo Lorenzi ai nastri di partenza delle qualificazioni del ‘Qatar ExxonMobil Open’ (cemento, montepremi di 1.313.215 dollari) di scena sui campi del Khalifa International Tennis&Squash Complex di Doha. Il 37enne senese, numero 110 Atp, ha superato il primo turno 6-1, 6-0 contro il qatariota ...